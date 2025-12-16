Pasca-Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa: Aktivitas Belajar Kembali Normal, Prabowo Jenguk Korban di RS

Ringkasan Berita: Kondisi terkini pasca-insiden mobil pengangkut makanan program MBG menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Sejak Senin (15/12/2025) kemarin, para siswa SDN Kalibaru 01 sudah kembali belajar di sekolah.

Presiden Prabowo Subianto datang ke RS Koja melihat kondisi 1 guru dan 2 siswa yang dalam proses perawatan intensif.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kondisi terkini pasca-insiden mobil pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Setelah sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak Jumat (12/12/2025), proses belajar mengajar di SDN Kalibaru 01 sudah berangsur normal.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Untuk proses belajar mengajar di SD tersebut sudah berlangsung sejak kemarin ya. Jadi sudah berangsur normal,” ucapnya.

Namun, masih ada beberapa korban yang dirawat di rumah sakit.

Dari puluhan korban, beberapa masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka cukup parah sehingga harus mendapatkan penanganan medis lebih intensif.

“Sekarang masih ada yang di rumah sakit, termasuk gurunya. Saat ini sedang dilakukan operasi untuk kakinya."

“Sedangkan kalau yang anak-anak semuanya sudah tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Prabowo Jenguk Korban

Imbas kejadian ini, sebanyak tiga korban masih dalam proses perawatan di rumah sakit (RS).

Presiden Prabowo Subianto datang ke RS Koja melihat kondisi 1 guru dan 2 siswa yang dalam proses perawatan intensif pada Selasa siang.

Prabowo datang dengan ditemani oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dalam kunjungan itu, Prabowo sempat menjenguk salah satu siswa yang masih dirawat di ICU.

Eks Danjen Kopassus itu juga sempat berinteraksi ringan dengan korban.