Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Pasca-Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa: Aktivitas Belajar Kembali Normal, Prabowo Jenguk Korban di RS

Kondisi pasca-insiden mobil pengangkut makanan program MBG menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
KECELAKAAN MOBIL MBG - Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing yang menjadi korban kecelakaan mobil pengangkut MBG dan dirawat di RSUD Koja, Selasa (16/12/2025). Kondisi pasca-insiden mobil pengangkut makanan program MBG menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi. 

Ringkasan Berita:
  • Kondisi terkini pasca-insiden mobil pengangkut makanan program MBG menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).
  • Sejak Senin (15/12/2025) kemarin, para siswa SDN Kalibaru 01 sudah kembali belajar di sekolah.
  • Presiden Prabowo Subianto datang ke RS Koja melihat kondisi 1 guru dan 2 siswa yang dalam proses perawatan intensif.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kondisi terkini pasca-insiden mobil pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Setelah sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak Jumat (12/12/2025), proses belajar mengajar di SDN Kalibaru 01 sudah berangsur normal.

Pada Senin (15/12/2025) kemarin, para siswa sudah kembali belajar di sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Untuk proses belajar mengajar di SD tersebut sudah berlangsung sejak kemarin ya. Jadi sudah berangsur normal,” ucapnya.

Namun, masih ada beberapa korban yang dirawat di rumah sakit.

Dari puluhan korban, beberapa masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka cukup parah sehingga harus mendapatkan penanganan medis lebih intensif.

“Sekarang masih ada yang di rumah sakit, termasuk gurunya. Saat ini sedang dilakukan operasi untuk kakinya."

“Sedangkan kalau yang anak-anak semuanya sudah tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Prabowo Jenguk Korban

Imbas kejadian ini, sebanyak tiga korban masih dalam proses perawatan di rumah sakit (RS).

Presiden Prabowo Subianto datang ke RS Koja melihat kondisi 1 guru dan 2 siswa yang dalam proses perawatan intensif pada Selasa siang. 

Baca juga: Siswa SD Korban Mobil MBG Masih Dirawat di ICU, Minta Ayam Goreng ke Presiden Prabowo

Prabowo datang dengan ditemani oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dalam kunjungan itu, Prabowo sempat menjenguk salah satu siswa yang masih dirawat di ICU.

Eks Danjen Kopassus itu juga sempat berinteraksi ringan dengan korban.

Tags:
makan bergizi gratis
Mobil MBG Tabrak Siswa
Prabowo Subianto
SDN Kalibaru 01 Pagi
Jakarta Utara
