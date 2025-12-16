Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Jenguk Korban yang Ditabrak Mobil MBG, Prabowo Elus-elus Tangan Filio: Kamu Kenal Saya?

Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing korban kecelakaan ditabrak mobil SPPG di RSUD Koja.

Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Jenguk Korban yang Ditabrak Mobil MBG, Prabowo Elus-elus Tangan Filio: Kamu Kenal Saya?
Tangkap layar YouTube/Sekretariat Presiden
KORBAN KECELAKAAN MOBIL MBG - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing yang menjadi korban kecelakaan mobil pengangkut MBG dan dirawat di RSUD Koja, Selasa (16/12/2025). Terlihat Prabowo berdiri di samping ranjang tempat Filio berbaring dengan perban warna putih masih menutup pelipis kirinya. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara yang jadi korban ditabrak mobil mitra SPPG, Selasa (16/12/2025).
  • Salah satu korban yang dijenguk Prabowo di RSUD Koja adalah siswa bernama Filio.
  • Berdiri di samping ranjang, Prabowo mengelus-elus tangan kiri Filio yang berbaring dengan perban warna putih masih menutup pelipis kirinya.

 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara korban kecelakaan yang ditabrak mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (16/12/2025).

Mengenakan pakaian safari khasnya yang berwarna khaki, Prabowo menjenguk tiga korban yang dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Salah satunya adalah seorang siswa bernama Filio yang masih menjalani perawatan di pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah.

Dalam satu momen, terlihat Prabowo berdiri di samping ranjang tempat Filio berbaring dengan perban warna putih masih menutup pelipis kirinya.

Filio berbaring agak miring ke kiri.

Kemudian, Prabowo memberi semangat kepada Filio sembari mengelus-elus tangan kiri anak laki-laki tersebut.

Dengan senyum ramah, Prabowo menyapa Filio, dan mengucapkan agar sang anak lekas sembuh.

Lalu, Mantan Menteri Pertahanan RI tersebut sembari bercanda menanyakan apakah Filio mengenal dirinya.

Prabowo juga menyebut bahwa Filio adalah anak yang hebat dan berani, sebagai penyemangat.

"Siapa namanya? Filio? Cepat sembuh ya, kau kenal saya? Kenal saya?" kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden RI.

"Begitu sembuh, nanti makan. sehat-sehat ya Filio. Baik-baik ya. Hebat. Yang berani, ya," tambahnya.

Baca juga: Prabowo Kompres Anak yang Sakit Saat Tinjau Posko Pengungsian Korban Banjir di Langkat Sumatra Utara

KORBAN KECELAKAAN MOBIL MBG - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing yang menjadi korban kecelakaan mobil pengangkut MBG dan dirawat di RSUD Koja, Selasa (16/12/2025).
KORBAN KECELAKAAN MOBIL MBG - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing yang menjadi korban kecelakaan mobil pengangkut MBG dan dirawat di RSUD Koja, Selasa (16/12/2025). (Tangkap layar YouTube/Sekretariat Presiden)

Kepala BGN: Presiden Prabowo Apresiasi Pelayanan Rumah Sakit

Adapun Prabowo tiba di RSUD Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang tadi, sekitar pukul 12.20 WIB.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang turut mendampingi sang presiden, ada tiga pasien yang dijenguk oleh Prabowo.

"Menengok tiga pasien yang masih dirawat, sekalian berkomunikasi dengan ketiganya," kata Dadan.

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Halaman 1/3
123
Tags:
SDN Kalibaru 01
Prabowo Subianto
MBG
makan bergizi gratis
Badan Gizi Nasional (BGN)
Jakarta Utara
