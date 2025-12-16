Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
42 Bupati dan 6 Gubernur se-Papua Duduk Mengitari Ruangan dengarkan Arahan Prabowo di Istana

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa proses pembangunan Indonesia menuju negara maju tidak boleh berhenti.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Wahyu Aji
zoom-in 42 Bupati dan 6 Gubernur se-Papua Duduk Mengitari Ruangan dengarkan Arahan Prabowo di Istana
Tribunnews/Igman Ibrahim
RAPAT DI ISTANA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat percepatan pembangunan Papua bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Sebanyak 42 bupati/wali kota dan 6 gubernur se-Papua hadir. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, yang dihadiri 42 bupati, 6 gubernur.
  • Prabowo menegaskan pembangunan nasional tidak boleh terhenti meski menghadapi berbagai tantangan.
  • Presiden menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggelar rapat setelah sehari sebelumnya melaksanakan sidang kabinet.

Kali ini, Eks Danjen Kopassus itu akan memberikan arahan kepada puluhan bupati dan gubernur se-Papua.

Rapat tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sebanyak 42 bupati/wali kota dan 6 gubernur se-Papua. 

Lalu, 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang turut hadir.

Prabowo terlihat hadir di Istana Negara didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Eks Danjen Kopassus itu memakai safari berwarna krem, sementara Gibran memakai kemeja putih seperti kabinet merah putih lainnya.

Setibanya di ruangan rapat, Prabowo sempat menjabat tangan satu per satu kepala daerah se-Papua yang hadir.

Dia juga sempat berbincang ringan dengan sejumlah Bupati.

Sementara para kepala daerah kompak datang memakai baju dinas warna cokelat. 

Mereka duduk rapi mengitari ruangan dan menghadap ke arah Prabowo dan Gibran.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa proses pembangunan Indonesia menuju negara maju tidak boleh berhenti.

Kendati saat ini sejumlah wilayah di Sumatra tengah dilanda bencana.

“Proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah cobaan, rintangan, dan hambatan,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat membuka pidato rapat bersama seluruh kepala daerah se-Papua.

Prabowo meminta seluruh kepala daerah untuk bekerja lebih keras bersama demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
