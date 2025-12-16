Prabowo Sindir Keras Pejabat yang Foto-foto di Lokasi Bencana, Pengamat: Ini soal Kepemimpinan Moral

Ringkasan Berita: Prabowo menegaskan bahwa dia tidak ingin ada budaya wisata bencana di tengah banjir dan longsor yang melanda Sumatra saat ini

Pengamat menilai pernyataan Prabowo itu untuk memperjelas bahwa bencana ini jangan dijadikan sebagai konten semata

Prabowo mengatakan, pejabat yang datang ke Sumatra harus betul memberikan solusi atas masalah rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek.

TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menanggapi sindiran Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat publik yang foto-foto di tengah bencana yang melanda Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025) lalu, Prabowo meminta agar pejabat-pejabat yang hadir ke lokasi bencana tidak hanya untuk foto-foto saja, karena dia tidak ingin ada budaya wisata bencana di tengah kondisi seperti ini.

“Sebaliknya juga saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan,” kata Prabowo di hadapan para menteri.

Prabowo mengatakan, pejabat yang datang ke Sumatra harus betul memberikan solusi atas masalah rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek.

"Mohon ini, saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak," kata Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Nyarwi menilai pernyataan Prabowo itu untuk memperjelas bahwa bencana ini jangan dijadikan sebagai konten semata.

Rekomendasi Untuk Anda

"Presiden itu memperjelas ya jangan ada wisata bencana, kan awal-awal ketika bencana terjadi kita tahu gitu ya, itu kan semacam dijadikan tempat ngonten," ujarnya, Selasa (16/12/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

"Walaupun diklarifikasi beberapa ya, misalnya contoh yang dikritik awal termasuk itu Pak Zul (Menko Pangan, Zulkifli Hasan) gitu, kemudian dijelaskan juga diklarifikasi, terus ada juga anggota DPR, kita tahu gitu ya dan yang lain," sambungnya.

Menurut Nyarwi, lewat sindiran itu Prabowo juga ingin menegaskan bahwa saat kunjungan bencana, para pejabat itu harus tahu apa yang akan mereka lakukan.

Nyarwi lantas menyinggung terkait kepemimpinan moral atau gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, integritas, dan prinsip moral yang kuat sehingga memungkinkan untuk memberikan kontribusi terbaik.

"Jadi meluruskan gitu ya kalau orang datang ke tempat bencana, jadi ini soal kepemimpinan moral sebenarnya dalam presidensi, itu apa yang harus dilakukan, kan gitu."

Baca juga: Prabowo Sindir Pejabat Foto-foto di Lokasi Banjir Sumatera, Pengamat: Ada Pejabat Sibuk Bangun Citra

"Misalnya tadi dijelaskan Pak Prabowo kan, ada masalah bantu solusinya, bagaimana cara-cara mengatasinya. Karena kalau orang daerah bencana itu kan harus dibantu," paparnya.

Adapun, kunjungan para pejabat yang sebelumnya menjadi sorotan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan salah satu kadernya, yakni Verrell Bramasta yang merupakan anggota DPR RI Komisi X bidang pendidikan, olahraga, riset, hingga kebudayaan.

Sebab, kehadiran keduanya justru menuai kritik dari masyarakat karena dinilai lebih berorientasi pada pencitraan di tengah kondisi korban yang masih sangat membutuhkan bantuan.

Saat kunjungan, Zulhas tampak sedang memanggul sekarung beras saat menyambangi para pengungsi, tapi tindakan itu dinilai terlalu dibuat-buat karena dilakukan tepat di hadapan kamera dan tim dokumentasi, apalagi yang memanggul beras hanya Zulhas saja.