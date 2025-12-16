Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tujuan Terkait
Damai, Adil dan Lembaga Tangguh

KNDRI Dorong Penghapusan Stigma dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

KNDRI, Dante Rigmalia, menegaskan komitmen lembaganya dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia. 

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Wahyu Aji
zoom-in KNDRI Dorong Penghapusan Stigma dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
HO/IST
KNDRI dan Diwa Foundation menandatangani kerja sama untuk menghapus stigma serta mempercepat pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Ringkasan Berita:
  • Kerja sama antara KNDRI dan Diwa Foundation menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
  • Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurangi stigma, meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan, serta mendorong kesetaraan penyandang disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KNDRI), Dante Rigmalia, menegaskan komitmen lembaganya dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia. 

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan pendataan yang belum optimal.

“Masih terdapat stigma, di mana penyandang disabilitas masih tertinggal. Pendidikan mereka masih tertinggal, pekerjaan belum terberikan dengan baik, dan pendataan juga belum optimal,” ujar Dante.

Pernyataan tersebut disampaikan Dante saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KNDRI dan Diwa Foundation di Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat membantu mengeliminasi stigma terhadap penyandang disabilitas melalui peran aktif Diwa Foundation.

Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Dante menegaskan bahwa KNDRI memiliki peran sebagai lembaga pemantau, evaluator, dan advokator kebijakan, bukan sebagai implementator langsung.

“Oleh karena itu, kami membutuhkan mitra yang bisa menyentuh langsung upaya pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Dante menilai Diwa Foundation memiliki fokus yang sejalan dengan isu-isu prioritas yang didorong KNDRI, seperti dukungan terhadap akses pekerjaan, pendidikan, pendataan, serta aspek kesejahteraan sosial lainnya yang krusial bagi penyandang disabilitas.

“Saya yakin akan memberikan dukungan terhadap apa yang Komisi Nasional Disabilitas prioritaskan,” imbuhnya.

Ia juga berharap kolaborasi ini dapat mendorong kemajuan yang signifikan, sehingga penyandang disabilitas benar-benar setara dengan warga non-disabilitas. 

Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu membangun pemahaman di kalangan masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah mengenai kebutuhan dan dukungan bagi penyandang disabilitas.

“Harapan kami, kolaborasi ini bisa mempercepat upaya memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia,” tutup Dante.

Sementara itu, Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kerja sama dengan KNDRI. 

Dia menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sinergi nyata dalam menjalankan fungsi sosial yayasan.

Sumber: Tribunnews.com
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

Tags:
penyandang disabilitas
Komisi Nasional Disabilitas
Dante Rigmalia
Tribunnews
