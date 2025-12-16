Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Momen Ibunda Nadiem Makarim Atikah Algadrie Duduk di Kursi Pengunjung Sidang Tipikor

Ibunda Nadiem Makarim yakni Atikah Algadrie tetap hadir di ruang sidang meski pembacaan dakwaan sang anak batal digelar hari ini.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Momen Ibunda Nadiem Makarim Atikah Algadrie Duduk di Kursi Pengunjung Sidang Tipikor
Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan
IBUNDA NADIEM MAKARIM - Momen Ibunda Nadiem Makarim, Atiqah Algadrie hadir di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang kasus korupsi pengadaan chromebook, Selasa (16/12/2025) - Fahmi Ramadhan/Tribunnews.com 

Ringkasan Berita:
  • Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
  • Meski begitu, sidang perdana beragendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum itu tanpa dihadiri oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.
  • Ibunda Nadiem Makarim yakni Atikah Algadrie tetap hadir di ruang sidang meski pembacaan dakwaan sang anak batal digelar hari ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Meski begitu, sidang perdana beragendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum itu tanpa dihadiri oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang merupakan satu dari tiga terdakwa dalam perkara tersebut.

Absennya Nadiem itu lantaran masih menjalani pembantaran di rumah sakit usai melaksanakan operasi kedua penyakit fitsula yang dideritanya.

Alhasil sidang pembacaan dakwaan itu hanya digelar untuk tiga terdakwa lainnya.

Mereka adalah:

  • Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021,
  • Mulatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 
  • Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam.

Sedangkan sidang pembacaan dakwaan untuk Nadiem harus ditunda pada Selasa 23 Desember 2025 pekan depan.

Rekomendasi Untuk Anda

Kendati demikian dalam sidang itu terlihat Ibunda Nadiem Makarim yakni Atikah Algadrie tetap hadir di ruang sidang meski pembacaan dakwaan sang anak batal digelar hari ini.

Atikah tampak duduk di kursi pengunjung sebelah kiri ketika hadir dalam persidangan tersebut.

Ia terlihat mengenakan kaus berwarna hitam dipadukan kemeja putih saat duduk di kursi pengunjung.

Atiqah duduk bersebelahan dengan dua orang wanita yang merupakan anggota keluarganya.

Meski begitu kehadiran Atiqah di ruang sidang tak berlangsung lama.

Ia dan beberapa anggota keluarganya langsung meninggalkan ruang sidang sesaat majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang pembacaan dakwaan untuk Nadiem Makarim.

Tak ada sepatah kata pun dikatakan Atiqah ketika bergegas ke luar ruang sidang.

Ketika disapa oleh awak media, Atiqah terlihat hanya terdiam dan berjalan menuju ke depan ruang sidang meski kemudian memberikan pernyataan bersama tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Dodi S Abdulkadir.

Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Nadiem Makarim
Atikah Algadrie
Tipikor
kasus chromebook
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Jaksa Sebut Nadiem Makarim Terima Uang Rp 809 Miliar dari Pengadaan Laptop Chromebook Kemendikbud

Jaksa Sebut Nadiem Makarim Terima Uang Rp 809 Miliar dari Pengadaan Laptop Chromebook Kemendikbud

Skandal Korupsi Chromebook, 3 Terdakwa Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

Skandal Korupsi Chromebook, 3 Terdakwa Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas