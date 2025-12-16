Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Korban Jiwa Bencana Sumatra Capai 1.053 Orang, 26 Kabupaten/Kota Masih Status Tanggap Darurat

Rincian korban jiwa di Provinsi Aceh 449 orang, Provinsi Sumatra Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatra Barat itu 244 jiwa meninggal dunia.

Penulis: Rifqah
Editor: Bobby Wiratama
Tribunnews/Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma
BENCANA SUMATRA - Foto pantauan udara di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Kamis (4/12/2025) yang mengalami kerusakan cukup parah pasca dilanda banjir dan longsor. Rincian korban jiwa di Provinsi Aceh 449 orang, Provinsi Sumatra Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatra Barat itu 244 jiwa meninggal dunia. 

Ringkasan Berita:
  • BNPB menyatakan total korban di 3 provinsi Sumtara mencapai 1.053 jiwa per Selasa (16/12/2025)
  • Masih ada 26 Kabupaten/Kota yang masih berada pada Status Tanggap Darurat, yakni di Aceh 12 daerah, kemudian di Sumut 8 daerah, dan di Sumbar 5 daerah
  • BNPB juga memaparkan data terkait jumlah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra

 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan update terbaru jumlah korban jiwa bencana Sumatra, yakni di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), per Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan data sementara yang terbaru, BNPB menyatakan kini total korban di 3 provinsi tersebut mencapai 1.053 jiwa.

"Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatra Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatra Barat itu 244 jiwa meninggal dunia," papar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari, dikutip dari YouTube BNPB, Selasa.

Sementara untuk korban hilang masih ada 200 orang, dengan rincian di Aceh 21 orang, di Sumut 79 orang, dan di Sumbar 90 orang.

Kemudian, jumlah pengungsi ada sebanyak 606.040 orang. Terbanyak di Aceh, yakni ada 571.201 orang, disusul Sumut sebanyak 21.579 orang, dan Sumbar 13.260 orang.

Sebagai catatan, jumlah korban tewas dapat berubah seiring proses pencarian yang dilakukan petugas dan masyarakat. 

Pemerintah saat ini masih berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak.

26 Kabupaten/Kota Masih Status Tanggap Darurat

Dari data BNPB, masih ada 26 Kabupaten/Kota yang masih berada pada Status Tanggap Darurat, yakni di Aceh 12 daerah, kemudian di Sumut 8 daerah, dan di Sumbar 5 daerah. Berikut rinciannya:

Provinsi Aceh
  • Aceh Utara
  • Aceh Tamiang
  • Aceh Timur
  • Bener Meriah
  • Bireuen
  • Pidie Jaya
  • Aceh Tengah
  • Gayo Lues
  • Langsa
  • Lhokseumawe
  • Nagan Raya
  • Pidie
Provinsi Sumut
  • Tapanuli Tengah
  • Tapanuli Selatan
  • Kota Sibolga
  • Tapanuli Utara
  • Langkat
  • Kota Medan
  • Humbang Hasundutan
  • Nias Selatan
Provinsi Sumbar
  • Agam
  • Padang Pariaman
  • Tanah Datar
  • Pesisir Selatan
  • Kota Pariaman

Jumlah Rumah Rusak

BNPB juga memaparkan data terkait jumlah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Di Aceh, jumlah rusak ada sebanyak 106.058.

  • Rusak ringan: 46.779 unit
  • Rusak sedang: 22.951 unit
  • Rusak berat: 36.328 unit

Kemudian di Sumut, jumlah rusak ada sebanyak 28.708.

  • Rusak ringan: 19.651 unit
  • Rusak sedang: 3.899 unit
  • Rusak berat: 5.158 unit

Sementara di Sumbar, jumlah rusak ada sebanyak 12.451.

  • Rusak ringan: 6.933 unit,
  • Rusak sedang: 2.959 unit
  • Rusak berat sebanyak: 2.559 unit

Prabowo Mulai Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Bencana Sumatra

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mulai membangun 2.000 rumah untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra pada pekan ini.

Pembangunan tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Banjir Bandang di Sumatera
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
BNPB
Korban Banjir Longsor di Sumatera
Prabowo Subianto
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
