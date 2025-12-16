Peraturan Kapolri Jadi Sorotan, Upaya Perluasan Kewenangan atau Menutup Celah Ketidakpastian Hukum?

Ringkasan Berita: Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota di luar struktur organisasi menuai sorotan publik.

Pandangan praktisi hukum Sedek Bahta: aturan ini bukan perluasan kewenangan Polri , melainkan langkah administratif untuk menertibkan penugasan yang selama ini abu-abu.

Menurut dia, Perkap sah sebagai peraturan internal selama dibuat berdasarkan kewenangan Kapolri dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi menuai sorotan publik.

Ada yang menilai hal itu sebagai upaya Polri memperluas kewenangan polisi di ranah sipil dan "membangkang" terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, di sisi lain, justru menilai aturan tersebut diperlukan untuk menutup celah ketidakpastian hukum yang selama ini terjadi.

Praktisi hukum sekaligus Managing Partner Bahta Afif Ali and Partners, Sedek Bahta, menegaskan Perkap Polri 10/2025 tidak dapat dimaknai sebagai perluasan kewenangan Polri, melainkan langkah administratif untuk menertibkan penugasan anggota di luar struktur.

“Perkap ini bukan menciptakan kewenangan baru. Ini aturan teknis-administratif untuk memperjelas mekanisme dan batas penugasan yang selama ini abu-abu,” kata Bahta kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dia menilai ketiadaan aturan teknis justru berisiko menimbulkan persoalan serius, mulai dari status hukum penugasan anggota Polri hingga potensi konflik kepentingan.

“Tanpa aturan yang jelas, akan muncul ketidakpastian soal kewenangan, akuntabilitas, bahkan pengawasan. Perkap ini hadir untuk menutup ruang masalah tersebut,” ujarnya.

Bahta juga menilai Perkap tersebut sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menekankan profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum.

Dengan regulasi yang jelas, penugasan anggota Polri di luar struktur tidak lagi dilakukan secara bebas.

“Semua harus melalui mekanisme yang terukur dan bisa diawasi,” katanya.

Menanggapi kritik yang menyebut Perkap tersebut bertentangan dengan undang-undang, Bahta menyebut perbedaan pandangan adalah hal wajar.

“Kalau disebut bertentangan dengan undang-undang, harus dibuktikan konflik normanya secara nyata, bukan sekadar beda tafsir kebijakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada legalitas penerbitan Perkap, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.

“Transparansi, pembatasan kewenangan dan waktu penugasan, serta mekanisme pengawasan harus dikawal agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

“Ini bukan ancaman demokrasi, tetapi instrumen administratif yang harus dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum dan kepentingan publik,” pungkasnya.