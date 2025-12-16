Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pesan Prabowo kepada Para Kepala Daerah di Papua: Saudara Jangan Terlalu Sering ke Jakarta

Presiden meminta kepala daerah asal Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan ke luar negeri maupun terlalu sering bepergian ke Jakarta.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pesan Prabowo kepada Para Kepala Daerah di Papua: Saudara Jangan Terlalu Sering ke Jakarta
HO/IST
ARAHAN PRESIDEN - Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah di Papua bertanggung jawab dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan tidak menggunakannya untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri maupun terlalu sering bepergian ke Jakarta. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah di Papua bertanggung jawab atas penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
  • Ia menegaskan dana tersebut tidak boleh dipakai untuk perjalanan ke luar negeri, melainkan harus dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Papua.
  • Presiden juga meminta para kepala daerah jangan terlalu sering ke Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah di Papua bertanggung jawab dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan tidak menggunakannya untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri maupun terlalu sering bepergian ke Jakarta.

Ia menegaskan dana Otsus harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Papua.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Besarnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2025 mencapai sekitar Rp547,11 miliar untuk Provinsi Papua. Angka ini naik sekitar 13,92 persen dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp480,24 miliar

“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus, bisa?” tegas Prabowo.

Rekomendasi Untuk Anda

Pernyataan itu langsung direspons oleh para kepala daerah Papua yang hadir.

“Bisa,” jawab para kepala daerah.

Prabowo kembali mengingatkan komitmen para kepala daerah tersebut. Lalu, para kepala daerah kembali menyatakan kesiapannya.

“Siap,” jawab mereka.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa saat ini masyarakat sudah semakin kritis untuk mengawasi kinerja pemerintahannya.

Apalagi, saat ini semua orang punya ponsel untuk melapor kejanggalan yang dilakukan pemerintah.

“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” katanya.

Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk ikut mengawasi kinerja kepala daerah, termasuk memastikan para bupati tidak terlalu sering berada di Jakarta dan meninggalkan daerahnya.

“Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu banyak ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” ujarnya.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Prabowo
Presiden
dana otsus
Papua
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Prabowo Sindir Keras Pejabat yang Foto-foto di Lokasi Bencana, Pengamat: Ini soal Kepemimpinan Moral

Prabowo Sindir Keras Pejabat yang Foto-foto di Lokasi Bencana, Pengamat: Ini soal Kepemimpinan Moral

42 Bupati dan 6 Gubernur se-Papua Duduk Mengitari Ruangan dengarkan Arahan Prabowo di Istana

42 Bupati dan 6 Gubernur se-Papua Duduk Mengitari Ruangan dengarkan Arahan Prabowo di Istana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas