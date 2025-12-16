Pesan Prabowo kepada Para Kepala Daerah di Papua: Saudara Jangan Terlalu Sering ke Jakarta

Ringkasan Berita: Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah di Papua bertanggung jawab atas penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menegaskan dana tersebut tidak boleh dipakai untuk perjalanan ke luar negeri, melainkan harus dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Papua.

Presiden juga meminta para kepala daerah jangan terlalu sering ke Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah di Papua bertanggung jawab dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan tidak menggunakannya untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri maupun terlalu sering bepergian ke Jakarta.

Ia menegaskan dana Otsus harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Papua.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Besarnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2025 mencapai sekitar Rp547,11 miliar untuk Provinsi Papua. Angka ini naik sekitar 13,92 persen dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp480,24 miliar

“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus, bisa?” tegas Prabowo.

Pernyataan itu langsung direspons oleh para kepala daerah Papua yang hadir.

“Bisa,” jawab para kepala daerah.

Prabowo kembali mengingatkan komitmen para kepala daerah tersebut. Lalu, para kepala daerah kembali menyatakan kesiapannya.

“Siap,” jawab mereka.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa saat ini masyarakat sudah semakin kritis untuk mengawasi kinerja pemerintahannya.

Apalagi, saat ini semua orang punya ponsel untuk melapor kejanggalan yang dilakukan pemerintah.

“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget,” katanya.

Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk ikut mengawasi kinerja kepala daerah, termasuk memastikan para bupati tidak terlalu sering berada di Jakarta dan meninggalkan daerahnya.

“Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu banyak ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu,” ujarnya.