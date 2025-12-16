Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Banjir Bandang Sumatra, Pengamat: Nyali Prabowo Dipertaruhkan untuk Tetapkan Bencana Nasional

Menurut Marco, dibutuhkan nyali besar seorang negarawan untuk menetapkan status bencana nasional banjir bandang dan tanah longsor Sumatra.

Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Bobby Wiratama
Banjir Bandang Sumatra, Pengamat: Nyali Prabowo Dipertaruhkan untuk Tetapkan Bencana Nasional
Tribun Medan/Fredy Santoso
BANJIR BANDANG SUMATRA - Dalam foto: Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) menahan air, kayu dan batu gunung menghantam rumah, Minggu (14/12/2025). Arsitek sekaligus pendiri Rujak Urban Centre for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, menyoroti status peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional. (TRIBUN MEDAN/FREDY SANTOSO) 

Ringkasan Berita:
  • Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra telah menyebabkan 1.053 orang meninggal dunia dan ratusan ribu rumah maupun fasilitas umum rusak, per Selasa (16/12/2025).
  • Dengan skala kerusakan dan jumlah korban ini, muncul desakan untuk penetapan status bencana nasional.
  • Menurut pendiri Rujak Urban Centre for Urban Studies Marco Kusumawijaya, status bencana nasional membutuhkan nyali seorang negarawan.

TRIBUNNEWS.COM - Arsitek sekaligus pendiri Rujak Urban Centre for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, menyoroti status peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.

Peristiwa ini terjadi setelah meningkatnya intensitas hujan sebagai akibat dari Siklon Tropis Senyar yang terbentuk pada Rabu (26/11/2025).

Banjir bandang di wilayah ini juga memunculkan anomali, saat aliran air tak hanya membawa lumpur pekat, tetapi juga ribuan meter kubik gelondongan kayu dengan kondisi terpotong rapi dan diduga hasil penebangan hutan secara masif.

Saat ini, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut semakin meningkat.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (16/12/2025) hari ini, tercatat ada 1.053 orang meninggal dunia, 200 orang dilaporkan hilang, dan 606.040 warga terpaksa harus mengungsi.

Bencana tersebut juga mengakibatkan ratusan ribu rumah, fasilitas umum, bangunan, dan tempat ibadah hancur atau mengalami kerusakan

Dari skala kerusakan dan jumlah korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, telah muncul desakan untuk penetapan status bencana nasional.

Namun, polemik mencuat kala pemerintah RI tak kunjung menetapkan status tersebut.

Perlu dicatat, status Bencana Nasional ditetapkan oleh Presiden RI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk peristiwa banjir bandang dan tanah longsor Sumatra yang saat ini sudah memasuki sebulan lebih, Presiden RI Prabowo Subianto belum menetapkan status Bencana Nasional.

Baca juga: Daftar Bantuan Asing untuk Korban Banjir di Aceh, Mualem: Siapa Saja yang Tolong, Kita Ikhlas Terima

Prabowo mengklaim, pemerintah masih dapat mengatasi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra dengan kemampuan sendiri.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Marco, yang notabene pakar tata kota berkelanjutan tersebut.

Menurut Marco, dibutuhkan nyali besar seorang negarawan untuk menetapkan status bencana nasional, termasuk untuk banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Sebab, saat status tersebut ditetapkan, kata Marco, negara harus terbuka, dan dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk benar-benar membantu, bukan melakukan hal lain selain menolong.

Tags:
banjir bandang
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Aceh
Abraham Samad
Prabowo Subianto
Tribunnews
