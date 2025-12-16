Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

310 Prajurit Zeni Marinir Dikerahkan Ke Sumut, Bawa Excavator untuk Prarekonstruksi dan Rehabilitasi

310 prajurit Zeni Marinir TNI Angkatan Laut dikerahkan menuju wilayah Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (16/12/2025) pagi.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
HO/ Puspen TNI
BANJIR BANDANG - Sejumlah prajurit TNI tengah menyiapkan excavator bertuliskan Marinir. Sebanyak 310 prajurit Zeni Marinir TNI Angkatan Laut dikerahkan menuju wilayah Tapanuli, Sumatera Utara pada Selasa (16/12/2025) pagi membawa excavator untuk melakukan prarekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. (HO/Puspen TNI). 

Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 310 prajurit Zeni Marinir TNI AL diberangkatkan ke Tapanuli, Sumatera Utara, pada Selasa (16/12/2025) pagi menggunakan KRI Makasar-590 dari dermaga Kolinlamil Jakarta Utara.
  • Tugas utama: Pasukan akan melaksanakan pembersihan material bencana, perbaikan infrastruktur darurat, pembangunan fasilitas sementara, serta dukungan logistik dan kemanusiaan sebagai bagian dari pra-rekonstruksi dan rehabilitasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 310 prajurit Zeni Marinir TNI Angkatan Laut dikerahkan menuju wilayah Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (16/12/2025) pagi.

Mereka berangkat dari dermaga Kolinlamil Jakarta Utara menggunakan KRI Makasar-590.

Apel Pemberangkatan dipimpin Komandan Pasukan Marinir 1 (Danpasmar 1) Mayor Jenderal TNI (Mar) Ili Dasili di Lapangan M. Silam, Kolinlamil, Jakarta Utara. 
 
Satgas Zeni Marinir itu dipimpin Danyonzeni 1 Marinir Letkol Marinir Zainal. 

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan mereka akan ditugaskan di wilayah Tapanuli

Rencananya, Satgas Zeni Marinir akan melalukan pembersihan material bencana, perbaikan infrastruktur darurat, pembangunan fasilitas sementara, serta dukungan logistik dan kemanusiaan.

"Rencananya akan bertugas di wilayah Tapanuli guna melaksanakan pra-rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap mereka yang terdampak dari bencana alam," kata Tunggul saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (16/12/2025).

Tunggul mengatakan pasukan tersebut dilengkapi berbagai alat utama dan pendukung.

Informasi dihimpun, mereka juga membawa dozer yang bisa digunakan untuk meratakan, menggali, mendorong, atau memindahkan material seperti tanah dan pasir.

Selain itu, mereka juga membawa excavator yang dapat digunakan baik untuk menggali, memindahkan material berat seperti tanah, dan batu, maupun meratakan permukaan, membongkar, dan mengeruk.

"Pasukan ini dilengkapi dengan berbagai alat utama dan pendukung zeni, mulai dari peralatan kemarkasan, alat zeni konstruksi, peralatan dapur lapangan, alat berat, kendaraan taktis dan angkut, hingga perangkat komunikasi dan pembangkit listrik," pungkasnya.

Zeni Marinir

  • Prajurit Zeni Marinir adalah pasukan khusus Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang memiliki keahlian di bidang teknik militer, terutama untuk mendukung operasi tempur maupun penanganan darurat pasca bencana. 
  • Prajurit Zeni Marinir berperan sebagai satuan teknis yang menangani urusan konstruksi, rekayasa, dan pemulihan. 
  • Dalam konteks militer, mereka mendukung mobilitas pasukan dengan membangun jembatan, jalan, atau fasilitas darurat. 
  • Dalam konteks kemanusiaan, mereka membantu membersihkan material bencana, memperbaiki infrastruktur rusak, dan membangun fasilitas sementara.

Ada dua surat telegram yang menjadi dasar dalam pengiriman Satgas Zeni Marinir tersebut.

  1. Surat Telegram Panglima TNI Nomor TR/1366/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Membantu Percepatan Penanganan Pasca Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
  2. Telegram Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 210/SOPS/1225 TWU 1213.1007 tentang Membantu Percepatan Penanganan Pasca Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Ribuan Fasilitas Umum Rusak

Memasuki pekan ketiga pascabencana, BNPB mencatat hingga Selasa (16/12/2025) sore terdapat 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain itu, sebanyak 145 jembatan, 290 gedung/kantor, dan 434 rumah ibadah juga rusak di tiga provinsi tersebut.

BNPB juga mencatat terdapat 146.758 rumah yang rusak akibat bencana tersebut.

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

