Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Grup WA 'Mas Menteri Core Team' & Education Council Buatan Nadiem Diungkap Jaksa, Siapa Anggotanya?

Jaksa mengungkap soal Nadiem Makarim yang membentuk dua grup dalam aplikasi pesan Whatsapp (WA).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Malvyandie Haryadi
zoom-in Grup WA 'Mas Menteri Core Team' & Education Council Buatan Nadiem Diungkap Jaksa, Siapa Anggotanya?
Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan
DUA GRUP WA - Sidang Perdana Kasus korupsi pengadaan chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/12/2025). Jaksa mengungkapkan, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) membentuk dua grup bernama 'Education Council' dan 'Mas Menteri Core Team'. 

Ringkasan Berita:
  • Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membentuk dua grup dalam aplikasi pesan Whatsapp (WA).
  • Hal tersebut diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbudristek.
  • Dua grup WA tersebut dibuat Nadiem pada Agustus 2019, sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa mengungkapkan, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) membentuk dua grup bernama 'Education Council' dan 'Mas Menteri Core Team'.

Namun ada kejanggalan, lantaran grup yang disebut bertujuan untuk mempersiapkan digitalisasi pendidikan itu dibentuk pada sekitar bulan Juli dan Agustus 20219.

Padahal Nadiem baru dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019.

"Sebelum menduduki jabatan sebagai Mendikbud, sekitar bulan Juli 2019 dan Agustus 2019, terdakwa Nadiem Anwar Makarim membuat dua grup WhatsApp (WA), yaitu grup WA ‘Education Council’ dan grup WA ‘Mas Menteri Core Team’,” ujar JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Apa yang bisa diketahui dari dua grup WA yang dibuat Nadiem Makarim?

Jumlah grup: Ada dua grup WA yang dibuat pada Juli–Agustus 2019, sebelum Nadiem resmi menjabat Menteri Pendidikan.

  • Education Council
  • Mas Menteri Core Team
Rekomendasi Untuk Anda

Siapa saja anggotanya?

  • Jurist Tan (kini buron dalam kasus Chromebook)
  • Najeela Shihab (kakak dari Najwa Shihab)
  • Fiona Handayani (mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim)
  • Sejumlah orang dekat Nadiem yang disebut sebagai tim inti

Apa tujuan grup?

  • Pihak Nadiem: Menjadi wadah komunikasi internal untuk membahas arah kebijakan pendidikan digital.
  • Jaksa: grup ini digunakan untuk membicarakan proyek digitalisasi Kemendikbud, termasuk pengadaan laptop Chromebook dan sistem CDM.

Konteks dakwaan:

  • Jaksa menilai pembentukan grup WA ini menunjukkan adanya koordinasi awal sebelum Nadiem menjabat resmi sebagai menteri.
  • Grup tersebut disebut berperan dalam proses yang berujung pada dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan kerugian negara mencapai Rp1,9 triliun.

Berapa yang diterima Nadiem menurut Jaksa?

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung menyampaikan, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek telah merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun. 

Jaksa mengatakan, eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menerima uang sebanyak Rp 809 miliar dari pengadaan itu.

Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan untuk terdakwa Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021. 

Sidang dakwaan terdakwa Sri digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," ucap jaksa Roy Riady, dalam persidangan.

Jaksa lantas merinci perhitungan kerugian negara Rp 2,1 triliun dalam kasus tersebut:

1. Angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (Rp 1,5 triliun)

2. Pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730,00 (Rp 621 miliar). 

Bukan hanya Nadiem Makarim, jaksa mengungkapkan, pengadaan ini juga memperkaya sejumlah orang dan korporasi.

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Nadiem Makarim
grup WA
korupsi
Mas Menteri Core Team
Jurist Tan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Pukat UGM Sebut Kedekatan Nadiem dengan Google Indonesia Bisa Jadi Petunjuk: Suatu Bentuk Mens Rea

Pukat UGM Sebut Kedekatan Nadiem dengan Google Indonesia Bisa Jadi Petunjuk: Suatu Bentuk Mens Rea

Daftar 25 Pihak Nikmati Uang Laptop Chromebook: 12 Pejabat Kemendikbud, Nadiem Terima Rp809 M

Daftar 25 Pihak Nikmati Uang Laptop Chromebook: 12 Pejabat Kemendikbud, Nadiem Terima Rp809 M

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas