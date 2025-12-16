Melalui PWNU Aceh, PBNU Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Bencana

Ringkasan Berita: PBNU menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh melalui PWNU Aceh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh melalui PWNU Aceh.

Penyerahan bantuan berlangsung di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (16/12/2025).

Bantuan yang disalurkan PBNU berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar serta 3.000 paket sembako. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal M Ali, bersama Rais Syuriah PWNU Aceh, Tengku H. Wales Nuruzahri Yahya.

KH Zulfa Mustofa menjelaskan, bantuan ini merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan PBNU saat Rapat Pleno pada 9 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, PBNU mengajak para sahabat NU untuk berpartisipasi membantu korban bencana di Sumatera.

“Alhamdulillah, terkumpul dana sebesar Rp 2 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar kami salurkan untuk Aceh karena kami melihat kondisi Aceh paling berat. Sisanya masing-masing Rp 500 juta untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ditambah bantuan sembako,” tutur KH Zulfa.

Ia menegaskan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari ikhtiar dan kepedulian NU kepada masyarakat Aceh, baik secara umum maupun khususnya warga Nahdlatul Ulama.

“Kami menyalurkan bantuan melalui PWNU Aceh karena merekalah yang paling memahami kondisi di lapangan. Ada 18 cabang NU yang terdampak, tidak semuanya sama. PWNU Aceh tentu lebih tahu mana yang perlu mendapat perhatian lebih,” ujarnya.

KH Zulfa juga menyampaikan duka cita PBNU atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera meringankan beban para korban.

“Atas nama PBNU, kami turut berduka. Semoga bantuan ini, meski tidak seberapa, bisa membantu meringankan saudara-saudara kita di Aceh,” katanya.

Selain itu, PBNU juga menggerakkan penggalangan dana melalui berbagai jalur, termasuk LAZISNU, badan otonom NU, pesantren-pesantren, serta instruksi pengumpulan kotak amal Jumat di seluruh masjid NU, seperti yang telah dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seluruh dana tersebut nantinya akan dihimpun di tingkat cabang, wilayah, hingga PBNU.

Ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal M Ali, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PBNU terhadap masyarakat Aceh.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian PBNU kepada Aceh. Bantuan ini sangat berharga dan insyaallah akan meringankan beban warga Aceh, khususnya Nahdliyin yang terdampak musibah,” tuturnya.