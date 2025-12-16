Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

KAMMI Tutup Rakornas II 2025 dengan Launching Gerakan Menanam Satu Juta Pohon

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi meluncurkan “Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Se-Indonesia.”

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in KAMMI Tutup Rakornas II 2025 dengan Launching Gerakan Menanam Satu Juta Pohon
HO/IST
TANAM POHON - Puncak dan penutup dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) II, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi meluncurkan “Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Se-Indonesia", di Taman Mangrove Surabaya pada Minggu (14/12/2025), mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. 
Ringkasan Berita:
  • KAMMI resmi meluncurkan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Se-Indonesia sebagai penutup Rakornas II 2025.
  • Gerkakan menanam 1.000 pohon mangrove di Taman Mangrove Surabaya, menjadi komitmen jangka panjang KAMMI dalam menjaga lingkungan hidup.
  • Inisiatif tersebut mendapat dukungan Kementerian Lingkungan Hidup.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai puncak dan penutup dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) II, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi meluncurkan “Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Se-Indonesia.”

Acara yang menjadi aksi bersama ini ditandai dengan penanaman 1.000 pohon Mangrove di Taman Mangrove Surabaya pada Minggu (14/12/2025).

Gerakan ini menegaskan komitmen KAMMI untuk berkontribusi nyata pada isu lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menyatakan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari semangat pergerakan yang dibahas selama Rakornas.

“Gerakan ini merupakan gerakan keberlanjutan dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia dengan harapan lingkungan Indonesia yang lebih baik. Kami ingin KAMMI tidak hanya berdampak pada kebijakan, tetapi juga pada ekosistem kita,” kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Bidang Lingkungan Hidup PP KAMMI, Aulia Furqon, menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari visi jangka panjang organisasi.

“Ini upaya keberlanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang lestari. Penanaman pohon ini bukan hanya seremoni, melainkan awal dari kampanye lingkungan hidup yang akan terus kami galakkan di berbagai daerah,” kata Aulia Furqon.

Rekomendasi Untuk Anda

Dukungan kuat juga disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Hasan Ashari dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat Deputi Tata Lingkungan KLH/BPLH, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif mahasiswa.

“Kita semangat dan optimis dalam melakukan pemulihan dengan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat lintas sektoral, kementerian, dan lintas negara. Inilah esensi yang utama dalam gerakan penanaman mangrove. Kami sangat mendukung inisiatif KAMMI ini sebagai kolaborasi vital,” kata Hasan Ashari, menggarisbawahi pentingnya sinergi nasional dalam menjaga ekosistem.

Gerakan Menanam Satu Juta Pohon ini menandai berakhirnya Rakornas II KAMMI 2025 yang telah berlangsung sejak Jumat, 12 Desember 2025. 

Dalam hal ini membawa semangat dan optimisme  aksi nyata yang berdampak untuk Indonesia.

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) K
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Surabaya
lingkungan hidup
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Hari Ini Minggu, 14 Desember 2025: Surabaya Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Hari Ini Minggu, 14 Desember 2025: Surabaya Hujan

Pengurus KAMMI Ikut Rakornas II 2025 di Surabaya, Kobarkan Gerakan Nasional Bangun Peradaban

Pengurus KAMMI Ikut Rakornas II 2025 di Surabaya, Kobarkan Gerakan Nasional Bangun Peradaban

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas