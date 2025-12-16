KAMMI Tutup Rakornas II 2025 dengan Launching Gerakan Menanam Satu Juta Pohon

Ringkasan Berita: KAMMI resmi meluncurkan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Se-Indonesia sebagai penutup Rakornas II 2025.

Gerkakan menanam 1.000 pohon mangrove di Taman Mangrove Surabaya , menjadi komitmen jangka panjang KAMMI dalam menjaga lingkungan hidup

Inisiatif tersebut mendapat dukungan Kementerian Lingkungan Hidup.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai puncak dan penutup dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) II, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi meluncurkan “Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Se-Indonesia.”

Acara yang menjadi aksi bersama ini ditandai dengan penanaman 1.000 pohon Mangrove di Taman Mangrove Surabaya pada Minggu (14/12/2025).

Gerakan ini menegaskan komitmen KAMMI untuk berkontribusi nyata pada isu lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menyatakan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari semangat pergerakan yang dibahas selama Rakornas.

“Gerakan ini merupakan gerakan keberlanjutan dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia dengan harapan lingkungan Indonesia yang lebih baik. Kami ingin KAMMI tidak hanya berdampak pada kebijakan, tetapi juga pada ekosistem kita,” kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Bidang Lingkungan Hidup PP KAMMI, Aulia Furqon, menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari visi jangka panjang organisasi.

“Ini upaya keberlanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang lestari. Penanaman pohon ini bukan hanya seremoni, melainkan awal dari kampanye lingkungan hidup yang akan terus kami galakkan di berbagai daerah,” kata Aulia Furqon.

Rekomendasi Untuk Anda

Dukungan kuat juga disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Hasan Ashari dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat Deputi Tata Lingkungan KLH/BPLH, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif mahasiswa.

“Kita semangat dan optimis dalam melakukan pemulihan dengan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat lintas sektoral, kementerian, dan lintas negara. Inilah esensi yang utama dalam gerakan penanaman mangrove. Kami sangat mendukung inisiatif KAMMI ini sebagai kolaborasi vital,” kata Hasan Ashari, menggarisbawahi pentingnya sinergi nasional dalam menjaga ekosistem.

Gerakan Menanam Satu Juta Pohon ini menandai berakhirnya Rakornas II KAMMI 2025 yang telah berlangsung sejak Jumat, 12 Desember 2025.

Dalam hal ini membawa semangat dan optimisme aksi nyata yang berdampak untuk Indonesia.