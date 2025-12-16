Prabowo Sebut Stok Pangan Cukup: Pemerintah Pusat Kirim 3 Kali Kebutuhan ke Daerah Bencana

Ringkasan Berita: Stok pangan nasional aman, bahkan cukup untuk dikirim sebanyak tiga kali ke daerah terdampak bencana di Sumatra.

Oleh sebab itu, menurut Presiden Prabowo Subianto, tak ada alasan bahwa di daerah terdampak bencana kesulitan pangan.

Lebih lanjut, pemerintah memiliki rencana untuk memperluas lahan pertanian untuk tahun-tahun mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menyatakan stok pangan nasional aman, bahkan cukup untuk dikirim sebanyak tiga kali ke daerah terdampak bencana di Sumatra.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup."

"Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim tiga kali kebutuhan," ujar Prabowo.

Oleh sebab itu, menurutnya tak ada alasan bahwa di daerah terdampak bencana kesulitan pangan.

"Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu," tuturnya.

Prabowo menyatakan, ada sebanyak 70.000 hektare sawah yang rusak imbas bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Kita akan kembalikan segera. Tapi kita sudah punya antisipasi, kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar," terangnya.

Prabowo menyebut bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memperluas lahan pertanian untuk tahun-tahun mendatang.

"Mungkin tahun ini, Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektare dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus sembada pangan."

"Tiap kabupaten harus sembada pangan. Kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok, mungkin di pegunungan itu perlu perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein," ucapnya.

Bantuan ke Korban

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan penanganan pangan di daerah terdampak bencana dalam Sidang Kabinet Paripurna Tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa stok dan distribusi pangan nasional berada dalam kondisi aman.

“Izin Bapak Presiden kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44 ribu ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan,” ujar Mentan Amran di Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025).