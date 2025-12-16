Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Tujuan Terkait
Tanpa Kemiskinan
Banjir Bandang di Sumatera

Prabowo Sebut Stok Pangan Cukup: Pemerintah Pusat Kirim 3 Kali Kebutuhan ke Daerah Bencana

Presiden Prabowo Subianto menyatakan stok pangan nasional aman, bahkan cukup untuk dikirim ke daerah terdampak bencana di Sumatra

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Prabowo Sebut Stok Pangan Cukup: Pemerintah Pusat Kirim 3 Kali Kebutuhan ke Daerah Bencana
Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
BENCANA DI SUMATRA - Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Ia menyatakan stok pangan nasional aman, bahkan cukup untuk dikirim sebanyak tiga kali ke daerah terdampak bencana di Sumatra. 

Ringkasan Berita:
  • Stok pangan nasional aman, bahkan cukup untuk dikirim sebanyak tiga kali ke daerah terdampak bencana di Sumatra.
  • Oleh sebab itu, menurut Presiden Prabowo Subianto, tak ada alasan bahwa di daerah terdampak bencana kesulitan pangan.
  • Lebih lanjut, pemerintah memiliki rencana untuk memperluas lahan pertanian untuk tahun-tahun mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menyatakan stok pangan nasional aman, bahkan cukup untuk dikirim sebanyak tiga kali ke daerah terdampak bencana di Sumatra.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup." 

"Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim tiga kali kebutuhan," ujar Prabowo.

Oleh sebab itu, menurutnya tak ada alasan bahwa di daerah terdampak bencana kesulitan pangan.

"Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu," tuturnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Prabowo menyatakan, ada sebanyak 70.000 hektare sawah yang rusak imbas bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Kita akan kembalikan segera. Tapi kita sudah punya antisipasi, kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar," terangnya.

Prabowo menyebut bahwa pemerintah memiliki rencana untuk memperluas lahan pertanian untuk tahun-tahun mendatang.

"Mungkin tahun ini, Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektare dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus sembada pangan."

"Tiap kabupaten harus sembada pangan. Kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok, mungkin di pegunungan itu perlu perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Bicara Pelajaran dari Bencana Sumatra, Ingatkan soal Lumbung Desa

Bantuan ke Korban

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan penanganan pangan di daerah terdampak bencana dalam Sidang Kabinet Paripurna Tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa stok dan distribusi pangan nasional berada dalam kondisi aman.

“Izin Bapak Presiden kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44 ribu ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan,” ujar Mentan Amran di Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
Prabowo Subianto
Stok pangan
Istana Negara
banjir
Aceh
Sumut
Sumbar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas