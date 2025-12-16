Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Anggaran MBG Papua Rp25 Triliun, 3 Kali Lipat Jawa

Ringkasan Berita: Harga pangan Papua bikin biaya makan bergizi gratis membengkak hingga Rp25 triliun.

Anggaran MBG Papua disebut tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Pulau Jawa.

Prabowo minta target realistis, 2.500 SPPG Papua berfungsi penuh pada Agustus 2026.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua diproyeksikan mencapai Rp25 triliun, tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Jawa.

Dalam rapat bersama kepala daerah se‑Papua, Selasa (16/12/2025), Dadan menjelaskan tingginya indeks kemahalan di Papua membuat biaya MBG jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.

“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu anak, dana yang akan turun ke Papua bisa mencapai Rp25 triliun. Kalau di Jawa untuk jumlah sama hanya Rp7,5 triliun. Harga kemahalan, indeks kemahalan,” kata Dadan.

Data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 4 Desember 2025 menunjukkan harga beras di Papua masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

HET beras medium di Papua dan Maluku ditetapkan Rp15.500/kg, namun di Papua Pegunungan harga mencapai Rp23.000/kg.

Di Papua Tengah Rp17.200/kg, Papua Rp16.700/kg, sementara beras premium di Papua Pegunungan bahkan tembus Rp27.000/kg.

Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan harga beras nasional relatif stabil, kecuali di Papua.

“Harga beras nasional sekarang sudah relatif normal ya, kecuali di Papua. Papua memang agak tinggi,” ujarnya.

Pedagang di Pasar Pahraa Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, juga berharap pemerintah segera mengendalikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Sementara aman, tidak tahu ada lonjakan permintaan nanti, kami harap pemerintah ambil kebijakan. [Pekan lalu] sudah ada sidak dari pemkab dari pemerintah dari Satgas Pangan,” kata Roy (50), pedagang beras di Pasar Pahraa Sentani, dikutip Tribun-Papua.com (18/11/2025).

Target 2.500 SPPG Papua

Presiden Prabowo menanyakan perkembangan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri di Papua.

“Tapi berarti sekarang yang sudah ada baru 100?” tanya Prabowo.

Dadan menjawab, hingga kini ada 179 SPPG, terdiri dari 65 di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya.

Prabowo kemudian menekankan target realistis pembangunan SPPG.

“Anda katakan Maret, tapi kondisi fisik tidak mudah. Kita berharap 17 Agustus 2026 semua 2.500 SPPG di Papua sudah berfungsi,” ujar Prabowo.

750 Ribu Anak Jadi Penerima MBG

Program MBG ditujukan untuk 750 ribu anak penerima manfaat di Papua. Tingginya harga bahan pokok membuat biaya per anak jauh lebih besar dibandingkan Jawa.