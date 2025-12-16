Sidang Korupsi Minyak Pertamina, Saksi Ungkap Agus Purwono Atur Harga Penyewaan Kapal VLCC

Ringkasan Berita: Rian pun mengaku dirinya yang melakukan negosiasi dengan pihak PT Pertamina International Shipping

Rian mengaku dirinya sempat minta arahan dan persetujuan atasannya saat itu, Agus Purwono.

Menguntungkan Sahara Energy International Pte Ltd sebesar USD1,234,288.00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Asisten Manager Import Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Rian Aditiana mengatakan Agus Purwono mengatur harga penyewaan kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) untuk mengangkut crude oil escravos.

Hal itu terungkap saat Rian dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) 2018-2023, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12/2025).

Rian Aditiana dihadirkan sebagai saksi untuk enam terdakwa, di antaranya:

Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Dalam kesaksiannya Rian mengaku mengetahui proyek pengangkutan minyak mentah Escravos pada 3-4 Januari 2023.

Saat itu, Rian menjabat sebagai Assistant Manager Crude Oil Import Supply PT KPI.

Baca juga: Sama-sama Usut Korupsi Minyak Mentah Petral, KPK Tegaskan Tak Ada Kompetisi dengan Kejagung

Rian pun mengaku dirinya yang melakukan negosiasi dengan pihak PT Pertamina International Shipping (PT PIS).

Rekomendasi Untuk Anda

Hal tersebut terungkap dari adanya komunikasi email antara Rian dengan Jessica dari PT Pertamina International Shipping (PT PIS) bersama tim Crude Procurement.

Rian mengungkapkan Crude Procurement merupakan email dari fungsi pengadaan.

"Jadi saya dan tim, punya akses ke situ," kata Rian dalam persidangan.

Baca juga: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Minyak Mentah di Petral, Mulai Disidik Sejak Oktober 2025

Jaksa lalu mencecar yang melakukan negosiasi dari pihak KPI via email tersebut.

Menurut Rian bila email tersebut berasal darinya dan tim.

"Ya, saya dan tim," ucap Rian.

Penuntut umum lalu memperlihatkan email negosiasi tersebut.

"Saudara masih ingat ini? Dari PIS pada saat itu menawarkan USD 7,6 juta, kemudian saudara melakukan penawaran USD 3,7 juta. Dari mana angka tersebut?" tanya jaksa.

Rian mengatakan angka tersebut berdasarkan dari estimasi freight cost dari fungsi Market Research and Data Analysis (MRDA).