Eks Menag Yaqut Lempar Senyum usai 8,5 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Ringkasan Berita: Yaqut Cholil Qoumas diperiksa maraton 8,5 jam oleh KPK terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.

Yaqut irit bicara usai pemeriksaan, menolak menjawab substansi pertanyaan wartawan dan menyerahkan seluruh keterangan kepada penyidik

KPK mendalami dugaan aliran uang dan pelanggaran kuota haji khusus.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Mantan Menteri Agama (Menag) periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, akhirnya rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/12/2025) malam.

Diperiksa secara maraton selama kurang lebih 8,5 jam terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini memilih irit bicara dan melemparkan segala substansi pertanyaan kepada penyidik.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Yaqut terlihat turun dari lantai 2 ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.13 WIB.

Suasana di luar gedung KPK saat itu tengah diguyur hujan gerimis.

Mengenakan kemeja krem, Yaqut tampak mendapat pengawalan ketat dari sejumlah petugas keamanan KPK dan aparat kepolisian saat membelah kerumunan wartawan yang telah menunggunya sejak siang.

Meski dicecar berbagai pertanyaan tajam, mulai dari temuan penyidik di Arab Saudi, kemungkinan penetapan tersangka, hingga alasan belum ditahan, Yaqut tidak memberikan jawaban lugas.

Ia hanya sesekali melempar senyum sambil terus melangkahkan kaki menuju mobilnya.

"Izin ya, izin ya. Saya boleh lewat enggak? Izin Mas, izin ya," ucap Yaqut berulang kali saat para awak media berusaha menahan langkahnya untuk meminta konfirmasi.

Ketika ditanya mengenai materi pemeriksaan, termasuk temuan KPK soal aliran dana dan diskresi kuota haji, Yaqut menegaskan bahwa ia telah memberikan seluruh keterangan kepada tim penyidik.

"Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya. Oke? Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik, saya mohon izin lewat. Ya," ucapnya mengelak.

Bahkan, saat ditanya mengenai kesiapannya jika status hukumnya naik menjadi tersangka, Yaqut kembali mengulang kalimat yang sama.

"Teman-teman izin ya, materi tolong ditanyakan ke penyidik ya, jangan ke saya," kata Yaqut.

Didampingi tim kuasa hukum dan juru bicaranya, Yaqut kemudian bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan pelat nomor B 1811 QN yang sudah menunggu di pelataran gedung.

Tim kuasa hukumnya sempat menimpali singkat bahwa kehadiran Yaqut hari ini adalah sebagai saksi.

Dicecar Soal Sengkarut Kuota Haji

Sebelumnya, Yaqut tiba di KPK pada pukul 11.42 WIB dengan langkah tergesa-gesa.