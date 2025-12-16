Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Dugaan Korupsi Kuota Haji

Eks Menag Yaqut Lempar Senyum usai 8,5 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, akhirnya rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/12/2025) malam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ilham R.P
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Eks Menag Yaqut Lempar Senyum usai 8,5 Jam Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Tribunnews/Ilham Rian Pratama
DIPERIKSA KPK — Eks Menteri Agama (Menag) periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, akhirnya rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/12/2025) malam. 

Ringkasan Berita:
  • Yaqut Cholil Qoumas diperiksa maraton 8,5 jam oleh KPK terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
  • Yaqut irit bicara usai pemeriksaan, menolak menjawab substansi pertanyaan wartawan dan menyerahkan seluruh keterangan kepada penyidik.
  • KPK mendalami dugaan aliran uang dan pelanggaran kuota haji khusus.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Mantan Menteri Agama (Menag) periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, akhirnya rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/12/2025) malam.

Diperiksa secara maraton selama kurang lebih 8,5 jam terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini memilih irit bicara dan melemparkan segala substansi pertanyaan kepada penyidik.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Yaqut terlihat turun dari lantai 2 ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.13 WIB. 

Suasana di luar gedung KPK saat itu tengah diguyur hujan gerimis. 

Mengenakan kemeja krem, Yaqut tampak mendapat pengawalan ketat dari sejumlah petugas keamanan KPK dan aparat kepolisian saat membelah kerumunan wartawan yang telah menunggunya sejak siang.

Meski dicecar berbagai pertanyaan tajam, mulai dari temuan penyidik di Arab Saudi, kemungkinan penetapan tersangka, hingga alasan belum ditahan, Yaqut tidak memberikan jawaban lugas. 

Rekomendasi Untuk Anda

Ia hanya sesekali melempar senyum sambil terus melangkahkan kaki menuju mobilnya.

"Izin ya, izin ya. Saya boleh lewat enggak? Izin Mas, izin ya," ucap Yaqut berulang kali saat para awak media berusaha menahan langkahnya untuk meminta konfirmasi.

Ketika ditanya mengenai materi pemeriksaan, termasuk temuan KPK soal aliran dana dan diskresi kuota haji, Yaqut menegaskan bahwa ia telah memberikan seluruh keterangan kepada tim penyidik.

"Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya. Oke? Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik, saya mohon izin lewat. Ya," ucapnya mengelak.

Bahkan, saat ditanya mengenai kesiapannya jika status hukumnya naik menjadi tersangka, Yaqut kembali mengulang kalimat yang sama. 

"Teman-teman izin ya, materi tolong ditanyakan ke penyidik ya, jangan ke saya," kata Yaqut.

Didampingi tim kuasa hukum dan juru bicaranya, Yaqut kemudian bergegas masuk ke dalam mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan pelat nomor B 1811 QN yang sudah menunggu di pelataran gedung. 

Tim kuasa hukumnya sempat menimpali singkat bahwa kehadiran Yaqut hari ini adalah sebagai saksi.

Dicecar Soal Sengkarut Kuota Haji

Sebelumnya, Yaqut tiba di KPK pada pukul 11.42 WIB dengan langkah tergesa-gesa. 

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Menteri Agama
Yaqut Cholil Qoumas
Komisi Pemberantasan Korupsi
ibadah haji
penyidik
KPK
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Dalami Audit BPK sebagai Bukti Tambahan Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Dalami Audit BPK sebagai Bukti Tambahan Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Bakal Panggil Lagi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Pemilik Maktour

KPK Bakal Panggil Lagi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Pemilik Maktour

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas