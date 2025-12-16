Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Bela Prabowo yang Klaim Banjir Sumatra Belum Butuh Bantuan Asing, Politisi PAN: Kepemimpinan Kuat

Politisi PAN Totok Daryanto menyebut, jika buru-buru minta bantuan dari luar negeri, itu menunjukkan kepemimpinan yang lemah.

Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Endra Kurniawan
Bela Prabowo yang Klaim Banjir Sumatra Belum Butuh Bantuan Asing, Politisi PAN: Kepemimpinan Kuat
Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
BENCANA DI SUMATRA - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto menyebut sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan belum butuh bantuan asing di tengah bencana di Sumatra sebagai bentuk kepemimpinan yang kuat. 

Ringkasan Berita:
  • Politisi PAN Totok Daryanto menanggapi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan belum butuh bantuan asing di tengah bencana di Sumatra.
  • Menurut Totok, sikap tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang kuat.
  • Di sisi lain, Prabowo sudah beberapa kali menegaskan bahwa pemerintah RI bisa menangani bencana di Sumatra dengan kemampuan sendiri.

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto menyebut sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan belum butuh bantuan asing di tengah bencana di Sumatra sebagai bentuk kepemimpinan yang kuat.

Tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.

Peristiwa ini terjadi setelah meningkatnya intensitas hujan sebagai akibat dari Siklon Tropis Senyar yang terbentuk pada Rabu (26/11/2025).

Banjir bandang di wilayah ini juga memunculkan anomali, saat aliran air tak hanya membawa lumpur pekat, tetapi juga ribuan meter kubik gelondongan kayu dengan kondisi terpotong rapi dan diduga hasil penebangan hutan secara masif.

Saat ini, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut semakin meningkat.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (16/12/2025) hari ini, tercatat ada 1.053 orang meninggal dunia, 200 orang dilaporkan hilang, dan 606.040 warga terpaksa harus mengungsi.

Bencana di Sumatra juga mengakibatkan ratusan ribu rumah, fasilitas umum, bangunan, dan tempat ibadah hancur atau mengalami kerusakan.

Memasuki pekan ketiga, sejumlah wilayah di ketiga provinsi ini masih sulit diakses dan minim bantuan.

Adapun menurut data BNPB per Minggu (14/12/2025) lalu, beberapa daerah yang masih terisolasi karena akses darat terputus meliputi 3 kabupaten di Aceh (Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues), 2 kabupaten di Sumatra Utara (Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara), serta 1 kabupaten di Sumatra Barat (Agam).

Meski bantuan masih lambat diterima oleh warga penyintas, Prabowo sudah beberapa kali menegaskan bahwa pemerintah RI bisa menangani bencana di Sumatra dengan kemampuan sendiri.

Mantan Menteri Pertahanan RI itu pun menyebut, Indonesia belum membutuhkan bantuan asing dalam penanganan dan pemulihan pasca-bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Baca juga: Banjir Bandang Sumatra, Pengamat: Nyali Prabowo Dipertaruhkan untuk Tetapkan Bencana Nasional

Sebut Kepemimpinan yang Kuat dari Prabowo

Sikap Prabowo yang mengaku belum butuh bantuan asing, disebut Totok Daryanto sebagai bentuk kepemimpinan yang kuat di tengah bencana.

Anggota Majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN ini menilai, sikap Prabowo sudah tepat.

Sebab, jika buru-buru minta bantuan dari luar negeri, kata Totok, maka itu menunjukkan kepemimpinan yang lemah dan tidak bisa memperbaiki keadaan.

"Dalam situasi bencana yang begitu dahsyat itu dibutuhkan sebuah keyakinan, sebuah kepemimpinan yang kuat yang menunjukkan bahwa kita mampu," kata Totok, saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Selasa (16/12/2025).

Halaman 1/4
1234
Tags:
Totok Daryanto
Prabowo Subianto
banjir bandang
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Aceh
Tribunnews
