Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Diskresi Kuota Haji 2024 Demi Kemaslahatan Jemaah

Ringkasan Berita: Kuasa hukum Gus Yaqut menegaskan diskresi kuota haji 2024 dilakukan demi kemaslahatan jemaah, bukan untuk kepentingan pribadi.

Keputusan pembagian kuota didorong alasan teknis dan keselamatan, termasuk keterbatasan kapasitas Mina.

Sejumlah ahli hukum mendukung diskresi tersebut tidak melanggar hukum.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Mellisa Anggaraini, menyebut bahwa langkah diskresi yang diambil kliennya terkait pembagian kuota haji tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan jemaah.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah berpijak pada landasan hukum yang kuat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mellisa usai mendampingi Gus Yaqut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Selasa (16/12/2025).

Mellisa menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Gus Yaqut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk pada Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021.

"Bukti utamanya adalah kerangka hukum yang memberikan ruang diskresi itu sendiri. Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada menteri agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji," kata Mellisa.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa PMA Nomor 13 Tahun 2021 secara spesifik mengatur kebijakan menteri agama dalam menetapkan kuota tambahan.

Hal ini menjadi krusial mengingat kondisi faktual saat itu, di mana tambahan kuota dari Kerajaan Arab Saudi datang secara mendadak dan memerlukan keputusan cepat.

Alasan Teknis dan Keselamatan

Selain aspek legalitas, Mellisa menyoroti aspek teknis di lapangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pertimbangan kapasitas di Mina dan kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Arab Saudi berdampak langsung pada penempatan serta pembiayaan jemaah.

"Perhitungan teknis kapasitas di Mina, termasuk adanya kebijakan zonasi Mina oleh Saudi, memerlukan langkah cepat demi kemanfaatan jemaah. Ini juga merujuk pada MoU yang telah ditandatangani oleh Saudi dan Indonesia tertanggal 8 Januari 2025," jelasnya.

Oleh karena itu, Mellisa menegaskan bahwa diskresi tersebut murni untuk pelayanan publik.

"Diskresi tersebut dilakukan untuk kepentingan pelayanan dan keselamatan jemaah, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok," tegas Mellisa.

Dukungan Pendapat Ahli

Merespons rencana KPK yang akan meminta pendapat ahli terkait penerapan diskresi Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019, pihak Gus Yaqut menyatakan menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari proses hukum.