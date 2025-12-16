Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kementan Dorong Pemuda Tani Bangun Aliansi Lintas Negara: Regenerasi Petani Tak Bisa Ditawar

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda menjadi kunci keberlanjutan pangan nasional. 

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
PEMUDA PERTANIAN - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam pembinaan pemuda pertanian. Melalui Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementan berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menyelenggarakan International Workshop: Building Alliances and Networks for Empowering Young Farmers Through IFAD's Support di Bogor, Jawa Barat, Selasa–Jumat (9–12/12). 
  • Kementerian Pertanian mendorong pemuda tani menembus jejaring global melalui Program YESS bekerja sama dengan IPB University dan IFAD.
  • International Workshop di Bogor melibatkan 70 petani muda dan mitra internasional dari berbagai negara untuk pertukaran gagasan, penguatan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.
  • Kegiatan ditutup dengan deklarasi pemuda tani.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemuda tani Indonesia menembus jejaring global sebagai upaya memperkuat regenerasi dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda menjadi kunci keberlanjutan pangan nasional. 

"Regenerasi petani dinilai tak bisa ditawar jika Indonesia ingin menjaga ketahanan sektor pertanian ke depan," kata Amran dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) yang berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University dalam International Workshop: Building Alliances and Networks for Empowering Young Farmers Through IFAD's Support di Bogor, Jawa Barat.

Workshop ini membuka ruang pertukaran gagasan lintas negara sekaligus memperluas akses jejaring internasional bagi pemuda tani Indonesia. Sebanyak 70 petani muda terlibat dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kemitraan hampir lima tahun antara Kementan dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Kementan juga mendorong penguatan kolaborasi melalui pembangunan klaster pertanian modern skala besar untuk membuka peluang usaha dan partisipasi aktif pemuda di sektor pertanian.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya menempatkan pemuda sebagai aktor utama masa depan pertanian.

“Kami meyakini masa depan pertanian dan pembangunan perdesaan berada di tangan generasi muda. Program YESS membekali mereka keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk menangkap peluang ekonomi,” ujarnya.

Selama empat hari, peserta mendapatkan pemaparan dari akademisi dan praktisi internasional, termasuk perwakilan Humboldt University of Berlin, IFAD Headquarters, Universitas Queensland Australia, hingga Bappenas. 

Diskusi lintas negara juga melibatkan program pertanian internasional dari Nigeria, India, dan Kamboja.

Workshop ditutup dengan deklarasi pemuda tani yang berisi komitmen penguatan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan, sekaligus kesiapan membangun jejaring nasional dan internasional.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Muhammad Amin menegaskan bahwa deklarasi tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret.

“Ini bukan akhir. Rumusan yang disepakati harus melahirkan aliansi yang memberi manfaat nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kementerian Pertanian
pemuda
petani
Andi Amran Sulaiman
