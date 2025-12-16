30 Catatan Wali Kelas 12 SMA di Rapor Semester I Mendekati Kelulusan: Motivasi dan Kritik Membangun

TRIBUNNEWS.COM - Simak 30 contoh kalimat catatan wali kelas untuk mengisi rapor siswa kelas XII SMA/SMK/MA pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026, mendekati detik-detik kelulusan.

Bagi siswa kelas XII, masa-masa sekolah akan segera berakhir. Apalagi, saat ini semester ganjil sudah selesai, dan setelah liburan nanti akan memasuki semester genap.

Dari sejumlah kalender akademik di beberapa provinsi di Indonesia, pembagian rapor semester ganjil T.A 2025/2026 untuk SMA/SMK/MA akan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2025.

Nah, untuk siswa-siswi kelas XII SMA/SMK/MA, ada beberapa catatan khusus yang bisa diberikan kepada guru, terlebih karena mereka akan segera meninggalkan bangku sekolah serta memasuki awal perjalanan baru menuju kedewasaan dan jenjang kehidupan selanjutnya.

Wali kelas pun dapat memberikan catatan khusus bagi siswa-siswi kelas XII SMA/SMA/MA pada rapor semester ganjil ini.

Sebab, ini akan menjadi rapor terakhir yang mereka terima sebelum menghadapi ujian kelulusan dan memasuki tahap akhir pendidikan menengah atas.

Catatan rapor yang diberikan wali kelas bisa memuat pesan-pesan penuh makna, penuh motivasi dan apresiasi.

Contoh Catatan Wali Kelas XII SMA untuk Rapor Semester Ganjil Jelang Kelulusan

1. Prestasi kamu di semester ganjil ini sudah cukup baik. Tetaplah berusaha lebih baik di semester genap yang akan datang. Sebentar lagi, kamu akan melangkah keluar dari gerbang SMA menuju dunia yang lebih luas, pertahankan kegigihanmu dalam belajar dan berusaha.

2. Bapak/Ibu Guru bangga dengan pencapaian dan usaha yang kamu lakukan selama semester ganjil ini. Pertahankan di semester genap selanjutnya. Apa pun pilihan kamu nanti—kuliah, bekerja, atau berwirausaha, setelah lulus, jangan berhenti belajar, karena ilmu adalah bekal sepanjang hayat.

3. Beberapa nilai akademik kamu butuh perbaikan. Sehingga, Bapak/Ibu Guru harap, kamu berusaha lebih keras lagi di semester depan, apalagi sebentar lagi kamu akan ujian kelulusan.

4. Kamu telah menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir yang terlihat selama semester ganjil ini. Bapak/Ibu Guru bangga denganmu, sebab ini modal penting untuk menghadapi dunia setelah sekolah.

5. Jelang ujian kelulusan, tentu banyak tekanan, tetapi kamu berhasil mengatasinya dan ini terlihat dari hasil belajarmu selama semester ganjil ini. Pertahankan itu semua ya! Kegigihanmu akan jadi bekal penting setelah lulus.

6. Nilai akademik dan prestasi non-akademik kamu sudah terlihat baik. Jangan kasih kendor. Teruslah mengusahakan yang terbaik untuk menghadapi ujian kelulusan semester depan nanti.

7. Semester ganjil berakhir dan ini artinya kelulusan semakin dekat, tetapi dari hasil belajarmu, kamu kini terlihat lebih fokus dan terarah. Pertahankan komitmenmu dan berjuang terus hingga finish!