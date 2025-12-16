Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

30 Catatan Wali Kelas 12 SMA di Rapor Semester I Mendekati Kelulusan: Motivasi dan Kritik Membangun

30 contoh kalimat catatan wali kelas untuk rapor siswa kelas XII SMA/SMK/MA semester ganjil T.A 2025/2026 mendekati detik-detik kelulusan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in 30 Catatan Wali Kelas 12 SMA di Rapor Semester I Mendekati Kelulusan: Motivasi dan Kritik Membangun
(Ho/Campus League)
ILUSTRASI PELAJAR SMA - Dalam foto: Sejumlah pelajar membaca buku yang dipamerkan pada acara Literasi Alam Terbuka SMA Negeri 5 Bandung di Taman Musik, Jalan Belitung, Kota Bandung, Kamis (7/9/2017). Simak 30 contoh kalimat catatan wali kelas untuk mengisi rapor siswa kelas XII SMA/SMK/MA pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026, mendekati detik-detik kelulusan. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak 30 contoh kalimat catatan wali kelas untuk mengisi rapor siswa kelas XII SMA/SMK/MA pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026, mendekati detik-detik kelulusan.

Bagi siswa kelas XII, masa-masa sekolah akan segera berakhir. Apalagi, saat ini semester ganjil sudah selesai, dan setelah liburan nanti akan memasuki semester genap.

Dari sejumlah kalender akademik di beberapa provinsi di Indonesia, pembagian rapor semester ganjil T.A 2025/2026 untuk SMA/SMK/MA akan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2025.

Nah, untuk siswa-siswi kelas XII SMA/SMK/MA, ada beberapa catatan khusus yang bisa diberikan kepada guru, terlebih karena mereka akan segera meninggalkan bangku sekolah serta memasuki awal perjalanan baru menuju kedewasaan dan jenjang kehidupan selanjutnya.

Wali kelas pun dapat memberikan catatan khusus bagi siswa-siswi kelas XII SMA/SMA/MA pada rapor semester ganjil ini.

Sebab, ini akan menjadi rapor terakhir yang mereka terima sebelum menghadapi ujian kelulusan dan memasuki tahap akhir pendidikan menengah atas.

Catatan rapor yang diberikan wali kelas bisa memuat pesan-pesan penuh makna, penuh motivasi dan apresiasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Contoh Catatan Wali Kelas XII SMA untuk Rapor Semester Ganjil Jelang Kelulusan

1. Prestasi kamu di semester ganjil ini sudah cukup baik. Tetaplah berusaha lebih baik di semester genap yang akan datang. Sebentar lagi, kamu akan melangkah keluar dari gerbang SMA menuju dunia yang lebih luas, pertahankan kegigihanmu dalam belajar dan berusaha.

2. Bapak/Ibu Guru bangga dengan pencapaian dan usaha yang kamu lakukan selama semester ganjil ini. Pertahankan di semester genap selanjutnya. Apa pun pilihan kamu nanti—kuliah, bekerja, atau berwirausaha, setelah lulus, jangan berhenti belajar, karena ilmu adalah bekal sepanjang hayat.

3. Beberapa nilai akademik kamu butuh perbaikan. Sehingga, Bapak/Ibu Guru harap, kamu berusaha lebih keras lagi di semester depan, apalagi sebentar lagi kamu akan ujian kelulusan.

Baca juga: 30 Catatan Wali Kelas untuk Peringkat 1 sampai 5 sebagai Referensi Penilaian Rapor SD, SMP dan SMA

4. Kamu telah menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir yang terlihat selama semester ganjil ini. Bapak/Ibu Guru bangga denganmu, sebab ini modal penting untuk menghadapi dunia setelah sekolah.

5. Jelang ujian kelulusan, tentu banyak tekanan, tetapi kamu berhasil mengatasinya dan ini terlihat dari hasil belajarmu selama semester ganjil ini. Pertahankan itu semua ya! Kegigihanmu akan jadi bekal penting setelah lulus.

6. Nilai akademik dan prestasi non-akademik kamu sudah terlihat baik. Jangan kasih kendor. Teruslah mengusahakan yang terbaik untuk menghadapi ujian kelulusan semester depan nanti.

7. Semester ganjil berakhir dan ini artinya kelulusan semakin dekat, tetapi dari hasil belajarmu, kamu kini terlihat lebih fokus dan terarah. Pertahankan komitmenmu dan berjuang terus hingga finish!

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/3
123
Tags:
Catatan Wali Kelas
kelulusan
rapor
Contoh Catatan Wali Kelas di Rapor Siswa
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas