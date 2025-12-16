Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tujuan Terkait
Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Ekraf Tech Summit 2025: Saat Inovasi Kreatif Bertemu Tantangan Urbanisasi

Pembangunan infrastruktur kini tak lagi sekadar urusan fisik, melainkan menuntut pendekatan holistik dan kolaborasi lintas sektor.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Ekraf Tech Summit 2025: Saat Inovasi Kreatif Bertemu Tantangan Urbanisasi
HO/IST
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menggelar Ekraf Tech Summit 2025, sebuah forum yang menempatkan teknologi kreatif sebagai jawaban atas tantangan mobilitas nasional. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menggelar Ekraf Tech Summit 2025, sebuah forum yang menempatkan teknologi kreatif sebagai jawaban atas tantangan mobilitas nasional. 

Pembangunan infrastruktur kini tak lagi sekadar urusan fisik, melainkan menuntut pendekatan holistik dan kolaborasi lintas sektor.

Digelar pada 16–17 Desember 2025 di Hotel Pullman Jakarta, acara ini menampilkan kolaborasi multipihak melalui kerangka hexahelix: pemerintah sebagai orkestrator, regulator dan sektor keuangan termasuk OJK, mitra internasional dan nasional, kreator sebagai sumber ide, hingga investor yang mendorong komersialisasi dan keberlanjutan inovasi.

Pembukaan berlangsung meriah dengan pertunjukan tari tradisional dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara—simbol solidaritas sekaligus penghormatan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

“Hari ini kita menyatukan energi, bukan hanya untuk membayangkan masa depan, tetapi juga menilai tantangan sekaligus peluang yang ada. Integrasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci menghadirkan sistem transportasi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menekankan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar: urbanisasi, biaya logistik tinggi, keselamatan transportasi, hingga dampak lingkungan. 

Karena itu, diperlukan pendekatan mobility beyond infrastructure yang menggabungkan kebijakan, teknologi, dan pengalaman pengguna.

Tema “Creative Technology for Smarter Mobility” pun diwujudkan lewat kolaborasi dengan Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, memperkuat integrasi teknologi, desain, data, dan kreativitas manusia dalam membangun sistem mobilitas yang inklusif dan adaptif.

“Infrastruktur adalah tulang punggung mobilitas, namun ia membutuhkan pemikiran kreatif dan inovasi teknologi agar transportasi semakin aman, efisien, dan berpusat pada manusia,” tambah AHY.

Baca juga: Menteri Ekraf Buka Forum Creative Cities Connect 2025, Perkuat Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif

Ajang Inovasi: Ekraf Tech Innovation Challenge 2025

Sebagai bagian dari rangkaian, Kementerian Ekraf menggelar Ekraf Tech Innovation Challenge 2025. 

Dari lebih dari 130 ide yang masuk, terpilih 10 kandidat terbaik dengan solusi berbasis AI, IoT, dan teknologi digital: HIBER TECH, PT Hakaaaston, TransTrack, Solusi247, niriksagara.id, CargoLens, Cargovision, Mimo Mobility & Hoomi Social, PT Netkrom Solusindo, serta NextCargos. Dari mereka, tiga inovasi unggulan akan mengikuti program akselerasi dan pilot project pada 2026.

Menteri Ekraf Teuku Riefky menegaskan, “Tantangan pembangunan tidak bisa dijawab dengan pendekatan konvensional. Infrastruktur tidak cukup hanya bertumpu pada beton dan baja, tetapi juga membutuhkan data, desain, dan teknologi yang berpusat pada kreativitas manusia.”

Kolaborasi Global dan Ekosistem Startup

Dalam rangkaian summit, dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Ekraf dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk riset dan pengembangan bisnis di bidang climate technopreneurship. 

Kerja sama juga dijalin dengan ITS Indonesia untuk memperkuat ekosistem mobilitas cerdas.

Deputi Bidang Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Neil El Himam menambahkan, “Ekraf Tech Summit 2025 menjadi ruang interaksi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Di sini, inovator dapat memperluas akses pasar, menarik investasi, dan menguji ide-ide mereka dalam skala nyata.”

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
Kementerian Ekraf
Teuku Riefky Harsya
Agus Harimurti Yudhoyono
