Harga Pangan Naik Jelang Akhir Tahun, Pimpinan MPR Dorong Stabilitas Demi Petani dan Konsumen

Ringkasan Berita: Menjelang akhir 2025, sejumlah harga pangan nasional mengalami kenaikan, termasuk bawang putih, telur ayam, dan cabai rawit yang sempat menembus Rp130 ribu per kilogram.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa stabilitas harga pangan adalah kunci kesejahteraan petani sekaligus ketenangan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2025, sejumlah harga pangan nasional mengalami kenaikan. Berdasarkan pembaruan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia pada Selasa, 16 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, komoditas protein hewani dan sebagian bumbu dapur tercatat naik tipis.

Harga bawang putih naik menjadi Rp40.000 per kilogram, sementara telur ayam ras meningkat ke Rp32.850 per kilogram seiring tingginya permintaan rumah tangga dan pelaku usaha makanan.

Adapun harga cabai rawit sempat menembus Rp100.000–Rp130.000 per kilogram, jauh di atas harga ideal di tingkat petani yang berkisar Rp60.000–Rp70.000 per kilogram.

Baca juga: Kementan Dorong Pemuda Tani Bangun Aliansi Lintas Negara: Regenerasi Petani Tak Bisa Ditawar

Stabilitas Harga Pangan Kunci Kesejahteraan Petani

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti kondisi tersebut.

Menurutnya, stabilitas harga pangan adalah kunci kesejahteraan petani sekaligus ketenangan masyarakat.

“Ketahanan nasional dimulai dari dapur rakyat. Jika harga pangan stabil, petani sejahtera, dan masyarakat tenang, maka bangsa ini akan kuat,” tegasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Desa Bangunrejo, Ngawi, Ibas menggelar Dialog Kebangsaanbertajuk “Kestabilan Harga Pangan sebagai Pilar Ketahanan Nasional”.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu meninjau kebun cabai dan berdialog langsung dengan petani mengenai biaya produksi, pola panen, hingga fluktuasi harga di pasar lokal.

Ibas menekankan perlunya harga yang adil dan berimbang.

“Jika harga terlalu rendah, petani tertekan. Namun jika terlalu tinggi, masyarakat kesulitan. Mekanisme pasar harus dijaga tetap sehat dengan pengawasan pemerintah agar tidak terjadi distorsi,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi inovasi petani Bangunrejo yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sehingga pasokan tetap terjaga tanpa mengganggu fungsi pertanian utama.

“Ini contoh berpikir maju, thinking outside the box. Cerita sukses seperti ini harus ditularkan ke desa-desa lain,” katanya.

Selain itu, lulusan S3 IPB University ini menyoroti tantangan petani seperti keterbatasan pupuk subsidi, serangan hama, dan kebutuhan modal usaha.

Baca juga: PLN Dorong Produktivitas Petani Krisan Tomohon Lewat Electrifying Agriculture

Partai Demokrat Kawal Distribusi Pupuk

Ia menegaskan Partai Demokrat akan mengawal distribusi pupuk lebih adil, memperluas akses permodalan, serta memastikan hasil pertanian lokal terserap dengan baik, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sambutannya, Legislator Dapil Jawa Timur VII itu menekankan desa sebagai fondasi kemajuan bangsa.