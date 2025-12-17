Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Periksa 8 Korporasi Besar di Sumut, KLH Temukan Indikasi Kelalaian hingga Sebabkan Banjir Sumatera

KLH menemukan beberapa indikasi pelanggaran serius yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan. 

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Periksa 8 Korporasi Besar di Sumut, KLH Temukan Indikasi Kelalaian hingga Sebabkan Banjir Sumatera
Tangkap layar YouTube KompasTV
PEMBALAKAN LIAR - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memanggil delapan perusahaan besar di Sumatera Utara yang diduga melanggar aturan lingkungan hidup hingga memicu bencana banjir dan tanah longsor pada pengujung bulan November 2025. Hasilnya KLH menemukan sejumlah kelalaian dari perusahaan, Foto kayu-kayu gelondongan terbawa banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. 

Ringkasan Berita:
  • KLH telah memanggil 8 perusahaan besar di Sumatera Utara yang diduga melanggar aturan lingkungan hidup hingga memicu bencana banjir dan tanah longsor.
  • KLH menemukan beberapa indikasi pelanggaran serius yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan.
  • Delapan korporasi ini juga dinilai lalai mengendalikan erosi dan air larian. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memanggil delapan perusahaan besar di Sumatera Utara yang diduga melanggar aturan lingkungan hidup hingga memicu bencana banjir dan tanah longsor pada pengujung bulan November 2025.

Perusahaan tersebut adalah:

  1. PT Agincourt Resources
  2. PT Toba Pulp Lestari
  3. Sarulla Operations Ltd
  4. PT Sumatera Pembangkit Mandiri
  5. PT Teluk Nauli
  6. PT North Sumatera Hydro Energy
  7. PT Multi Sibolga Timber
  8. PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru

Dalam proses awal ini, KLH menemukan beberapa indikasi pelanggaran serius yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan. 

Baca juga: 147 Ribu Rumah Warga di Aceh, Sumut, Sumbar Rusak Akibat Banjir dan Tanah Longsor

Indikasi pelanggaran itu di di antaranya:

  • aktivitas pembukaan lahan melampaui batas izin yang diberikan
  • gagalnya perusahaan menjaga areal konsensi
  • lemahnya pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan
  • delapan korporasi ini juga dinilai lalai mengendalikan erosi dan air larian. 

Kelalaian ini berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga. 

BANJIR BANDANG - Banjir bandang di Hutanabolon, Tukka, Tapanuli Tengah, Selasa (25/11/2025).
BANJIR BANDANG - Banjir bandang di Hutanabolon, Tukka, Tapanuli Tengah, Selasa (25/11/2025). (Tribun Medan)

 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menerangkan selain sudah dimintai keterangan, KLH juga telah menyegel dan memasang papan pengawasan serta garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di beberapa korporasi di sekitar DAS Batang Toru.

"Untuk yang ada di sekitar DAS Batang Toru, Sumut, semua sudah dimintai keterangan. Beberapa sudah disegel juga dan dipasang papan Pengawasan oleh Gakkum dan PPLH Line," kata Diaz kepada Tribunnews.com, Selasa (16/12/2025).

Langkah selanjutnya KLH akan mengawasi dan memantau perusahaan-perusahaan ini dengan menerjunkan para ahli ke lapangan. 

"Untuk selanjutnya akan dilakukan pengawasan dan pemantauan ke perusahaan-perusahaan tersebut dengan melibatkan para ahli ke lapangan," ujarnya.

Penentuan Sanksi

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut guna memastikan dasar hukum dalam penjatuhan sanksi, KLH mengupayakan bukti ilmiah.  

Termasuk melibatkan ahli independen, ahli geospasial, hidrologi, kerusakan lahan dan model banjir untuk menguatkan bukti yang tidak terbantahkan.

"Ini adalah pesan keras bagi korporasi, lingkungan bukanlah objek yang bisa dikorbankan demi profit," kata Hanif.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
