Beda Sikap Wakil Ketua & Anggota Komisi II DPR soal Aceh Minta Bantuan PBB Tangani Banjir

Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak.

Anggota Komisi II Muhammad Khozin menilai langkah Pemprov Aceh ini tidak tepat.

Menurut dia, kerja sama tersebut harus berada dalam kerangka dan persetujuan pemerintah pusat.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf dan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin berbeda sikap menanggapi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana.

Dua lembaga itu adalah United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.

Dede Yusuf menilai langkah Pemprov Aceh minta bantuan dua lembaga PBB ini tidak perlu dipersoalkan.

Sebab menurutnya dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun.

Sebaliknya Muhammad Khozin menilai langkah Pemprov Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana tidak tepat.

"Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan," kata Dede kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Menurut Dede, kondisi medan yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan.

"Artinya, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak.

"Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan," tegas Dede.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pemda tak memiliki kewenangan hubungan luar negeri. Urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat," kata Khozin kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Ia merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan sejumlah kewenangan absolut berada di tangan pemerintah pusat.