Banjir Bandang di Sumatera

Beda Sikap Wakil Ketua & Anggota Komisi II DPR soal Aceh Minta Bantuan PBB Tangani Banjir

Dede Yusuf menilai langkah Pemprov Aceh minta bantuan dua lembaga PBB ini tidak perlu dipersoalkan.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dewi Agustina
Beda Sikap Wakil Ketua & Anggota Komisi II DPR soal Aceh Minta Bantuan PBB Tangani Banjir
/Puspen TNI
BANJIR DI ACEH - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf dan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin berbeda sikap menanggapi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana. Foto Prajurit TNI dari Kodim 0103/Aceh Utara dan Brigif TP 90/Yudha Giri Dhanu yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) Kodam Iskandar Muda bersama warga pembersihan Masjid Kampung Tanah Merah, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Sabtu (13/12/2025). (Puspen TNI) 

Ringkasan Berita:
  • Dede Yusuf meminta langkah Pemprov Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga PBB untuk menangani bencana tidak perlu dipersoalkan.
  • Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak.
  • Anggota Komisi II Muhammad Khozin menilai langkah Pemprov Aceh ini tidak tepat.
  • Menurut dia, kerja sama tersebut harus berada dalam kerangka dan persetujuan pemerintah pusat.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf dan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin berbeda sikap menanggapi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana.

Dua lembaga itu adalah United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.

Ratusan Anak Korban Banjir di Aceh Tamiang Jalani Trauma Healing

Dede Yusuf menilai langkah Pemprov Aceh minta bantuan dua lembaga PBB ini tidak perlu dipersoalkan.

Sebab menurutnya dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun. 

Sebaliknya Muhammad Khozin menilai langkah Pemprov Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana tidak tepat.

"Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan," kata Dede kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Menurut Dede, kondisi medan yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan.

"Artinya, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak. 

"Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan," tegas Dede.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Pemda tak memiliki kewenangan hubungan luar negeri. Urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat," kata Khozin kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Ia merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan sejumlah kewenangan absolut berada di tangan pemerintah pusat. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Banjir di Sumatera
Pemprov Aceh
PBB
Dede Yusuf
