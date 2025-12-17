Wilayah Berpotensi Hujan Lebat pada 17-18 Desember 2025, BMKG: Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur
Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat pada Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025), di antaranya Aceh dan Sumatra Utara.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan hujan di Indonesia pada 17-18 Desember 2025.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar.
BMKG juga mengimbau agar masyarakat menghindari area terbuka saat ada petir serta menjauhi pohon atau bangunan rapuh.
Prakiraan Hujan 17-18 Desember 2025
Dilansir laman bmkg.go,id, berikut prakiraan BMKG mengenai wilayah berpotensi diguyur hujan pada 17-18 Desember 2025:
Rabu, 17 Desember 2025
Hujan ringan:
- Yogyakarta
Hujan sedang:
- Jambi
- Kepulauan Riau
- Sumatra Selatan
- DKI Jakarta
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tenggara
- Papua Barat
- Papua
- Papua Barat Daya
- Papua Tengah
Hujan Lebat:
- Aceh
- Sumatra Utara
- Sumatra Barat
- Kepulauan Bangka Belitung
- Bengkulu
- Lampung
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Sulawesi Selatan
- Maluku Utara
- Maluku
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
Hujan sangat lebat:
- Riau
- Banten
Kamis, 18 Desember 2025
Hujan Ringan:
- Sumatra Barat
- Jambi
- DKI Jakarta
- Papua Barat Daya
Hujan sedang:
- Aceh
- Riau
- Kepulauan Bangka Belitung
- Sumatra Selatan
- Bengkulu
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Yogyakarta
- Bali
- Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tenggara
- Maluku Utara
- Papua Barat
- Papua
- Papua Tengah
Hujan lebat:
- Sumatra Utara
- Lampung
- Bantan
- Jawa Timur
- Sulawesi Selatan
- Maluku
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
