Prakiraan Cuaca

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat pada 17-18 Desember 2025, BMKG: Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur

Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat pada Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025), di antaranya Aceh dan Sumatra Utara.

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Nuryanti
Wilayah Berpotensi Hujan Lebat pada 17-18 Desember 2025, BMKG: Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur
jogja.tribunnews.com
PRAKIRAAN CUACA - Potret hujan deras. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat pada Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025), di antaranya Aceh dan Sumatra Utara. 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan hujan di Indonesia pada 17-18 Desember 2025.

Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat pada Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025).

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar.

BMKG juga mengimbau agar masyarakat menghindari area terbuka saat ada petir serta menjauhi pohon atau bangunan rapuh.

Prakiraan Hujan 17-18 Desember 2025

Dilansir laman bmkg.go,id, berikut prakiraan BMKG mengenai wilayah berpotensi diguyur hujan pada 17-18 Desember 2025:

Rabu, 17 Desember 2025

Hujan ringan:

  • Yogyakarta
Hujan sedang:

  • Jambi
  • Kepulauan Riau
  • Sumatra Selatan
  • DKI Jakarta
  • Jawa Timur
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat (NTB)
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Utara
  • Sulawesi Utara
  • Gorontalo
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Tenggara
  • Papua Barat
  • Papua
  • Papua Barat Daya
  • Papua Tengah

Hujan Lebat:

  • Aceh
  • Sumatra Utara
  • Sumatra Barat
  • Kepulauan Bangka Belitung
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • Sulawesi Selatan
  • Maluku Utara
  • Maluku
  • Papua Pegunungan
  • Papua Selatan

Hujan sangat lebat:

  • Riau
  • Banten

Kamis, 18 Desember 2025

Hujan Ringan:

  • Sumatra Barat
  • Jambi
  • DKI Jakarta
  • Papua Barat Daya

Hujan sedang:

  • Aceh
  • Riau
  • Kepulauan Bangka Belitung
  • Sumatra Selatan
  • Bengkulu
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Yogyakarta
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat (NTB)
  • Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Utara
  • Sulawesi Utara
  • Gorontalo
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Tenggara
  • Maluku Utara
  • Papua Barat
  • Papua
  • Papua Tengah

Hujan lebat:

  • Sumatra Utara
  • Lampung
  • Bantan
  • Jawa Timur
  • Sulawesi Selatan
  • Maluku
  • Papua Pegunungan
  • Papua Selatan

 

(Tribunnews.com)

