Wilayah Berpotensi Hujan Lebat pada 17-18 Desember 2025, BMKG: Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan hujan di Indonesia pada 17-18 Desember 2025.

Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat pada Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025).

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar.

BMKG juga mengimbau agar masyarakat menghindari area terbuka saat ada petir serta menjauhi pohon atau bangunan rapuh.

Prakiraan Hujan 17-18 Desember 2025

Dilansir laman bmkg.go,id, berikut prakiraan BMKG mengenai wilayah berpotensi diguyur hujan pada 17-18 Desember 2025:

Rabu, 17 Desember 2025

Hujan ringan:

Yogyakarta

Hujan sedang:

Jambi

Kepulauan Riau

Sumatra Selatan

DKI Jakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Papua Barat

Papua

Papua Barat Daya

Papua Tengah

Hujan Lebat:

Aceh

Sumatra Utara

Sumatra Barat

Kepulauan Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sulawesi Selatan

Maluku Utara

Maluku

Papua Pegunungan

Papua Selatan

Hujan sangat lebat:

Riau

Banten

Kamis, 18 Desember 2025

Hujan Ringan:

Sumatra Barat

Jambi

DKI Jakarta

Papua Barat Daya

Hujan sedang:

Aceh

Riau

Kepulauan Bangka Belitung

Sumatra Selatan

Bengkulu

Jawa Barat

Jawa Tengah

Yogyakarta

Bali

Nusa Tenggara Barat (NTB)

Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Papua Tengah

Hujan lebat:

Sumatra Utara

Lampung

Bantan

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Maluku

Papua Pegunungan

Papua Selatan

