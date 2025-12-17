Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Viral Zulhas Makan sambil Pegang Cerutu Dianggap Nirempati Korban Banjir Sumatra, Ini Pembelaan PAN

Viral di media sosial Zulhas tengah makan sambil memegang cerutu dan dianggap nirempati terhadap korban bencana Sumatra. Begini pembelaan PAN.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
ZULHAS DIANGGAP NIREMPATI - Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas tengah viral di media sosial setelah makan banyak makanan sembari menenteng cerutu bersama sejumlah orang. Warganet menganggap Zulhas nirempati terhadap korban bencana di Sumatra. 

Ringkasan Berita:
  • Zulhas kembali viral di media sosial setelah makan bersama sejumlah orang sembari memegang cerutu. Warga net menganggap Zulhas nirempati di terhadap korban bencana Sumatra.
  • Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Muladi, melakukan pembelaan. 
  • Menurutnya, pihak yang mempermasalahkan memiliki penyakit hati dengan Zulhas.

TRIBUNNEWS.COM - Viral video Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, tengah makan sate bersama sejumlah orang, termasuk anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam.

Saat makan, Zulhas juga sembari menenteng cerutu di tangan kiri. 

Adapun video tersebut viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun Instagram, @4maze, pada Senin (15/12/2025).

Warganet pun mengkritik Zulhas yang dianggap tak berempati kepada korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Emang nggak ada empatinya. Kalau orang normal, habis mengunjungi daerah bencana, mau makan-makan yang enak-enak pasti nggak akan tega hatinya," kata salah satu akun.

"Sepertinya menteri ini tidak punya nurani dan empati plus nir adab di tengah masarakat ditimpa bencana dan kelaparan, dia makan enak dengan rombongannya dan ditingkahi cerutu menyala di tangan sambil makan," ujar warganet lainnya.

Baca juga: Viral Video Zulhas Panggul Beras saat Kunjungi Korban Banjir Sumatra, PAN: Mudah Tersentuh Hatinya

Selain itu, warganet turut menautkan akun Instagram anak Zulhas, Putri Zulkifli Hasan, agar memberitahun sang ayah untuk belajar berempati terhadap korban terdampak bencana yang tengah kelaparan.

"Enak ya makannya. Kalian lihat itu warga Aceh kelaparan. Kasih tahu bapak Anda @putri_zulhas," tulis warganet.

PAN: Kalau Ada yang Punya Penyakit hati, Tentu Berpikiran Negatif

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Muladi, pun buka suara terkait video Zulhas tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Ketua Umum PAN itu tengah makan di salah satu rumah makan masakan Padang.

"Bang Zul makan, seperti di rumah makan Padang. Semua tersaji dan tidak semua dimakan," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (17/12/2025).

Viva mengungkapkan Zulhas tidak memakan seluruh makanan yang tersaji. Pasalnya, kata Viva, Zulhas tidak pernah ingin makan hingga kenyang.

Dia menuturkan hal tersebut sudah lama dilakukan oleh Zulhas.

"Saya tahu, Bang Zul makan secukupnya. Selalu dikatakan oleh Bang Zul bahwa kalau ingin sehat maka perut itu seperti untuk diisi makan saja. Selebihnya untuk kebutuhan kesehatan yang lain," jelasnya.

Terkait kritik warganet yang menyebut Zulhas tak berempati karena makan enak di tengah penderitaan korban terdampak banjir Sumatra, Viva melakukan pembelaan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Meaningful
viral
Zulkifli Hasan
banjir
PAN
cerutu
Sumatra
