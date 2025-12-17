Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ijazah Jokowi

Sosok Febby Mutiara Nelson, Doktor Hukum UI yang Prediksinya Akurat soal Ijazah Jokowi Ditunjukkan

Febby Mutiara Nelson adalah dosen Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2003.

Penulis: Rakli Almughni
Editor: Febri Prasetyo
Sosok Febby Mutiara Nelson, Doktor Hukum UI yang Prediksinya Akurat soal Ijazah Jokowi Ditunjukkan
Instagram/@febbymutiaranelson/Tribunnews.com/Jeprima
IJAZAH JOKOWI DITUNJUKKAN - Kolase foto ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Dr. Febby Mutiara Nelson (kiri) dan pakar telematika Roy Suryo (kanan). Prediksi Febby terkait dengan ditunjukkannya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo 100 persen akurat dan terbukti. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Dr. Febby Mutiara Nelson, sempat memprediksi bahwa ditunjukkannya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Roy Suryo c.s. tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Menurut Febby, Roy Suryo c.s. masih akan memperdebatkan keaslian ijazah Jokowi meski ia telah diperlihatkan ijazah asli Jokowi, salah satunya yakni memperdebatkan usia kertas ijazah tersebut.

"Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya, karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa juga tidak," kata Febby, dalam tayangan YouTube tvOneNews, Senin (1/12/2025).

"Nanti bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli tapi ternyata buatan pramuka, misalnya gitu. "

"Kalau seandainya diperlihatkan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak."

"Nanti diperdebatkan lagi nih kertasnya baru atau lama, kemudian jenis kertasnya dan segala macam," jelasnya.

Prediksi Febby Mutiara Nelson itu 100 persen akurat dan terbukti setelah gelar perkara khusus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya selesai dilaksanaka pada Senin (15/12/2025).

Baca juga: Prediksi Doktor Hukum UI 100 Persen Akurat: Masalah Tidak Selesai Meski Ijazah Jokowi Ditunjukkan

Penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Jokowi yang telah disita kepada Roy Suyo c.s. saat gelar perkara khusus.

Setelah ijazah ditunjukkan, terbukti Roy Suryo c.s. masih memperdebatkan keaslian ijazah Jokowi.

"Di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usianya sudah lebih dari 40 tahun, tetapi terlihat terlalu tajam, terlalu baru sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an," kata Roy Suryo, Senin (15/12/2025).

"Kertas foto di tahun 80-an itu ada usianya. Ijazah Doktor Rismon Sianipar sendiri yang usianya 23 tahunan sudah mulai buram, ini (milik Jokowi) masih tegas dan jelas," ujarnya.

Lantas, seperti apakah sosok Febby Mutiara Nelson? Berikut informasi lengkapnya.

Sosok Febby Mutiara Nelson

Febby Mutiara Nelson adalah dosen bidang hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2003.

Ia menuntaskan pendidikan sarjana hukum, magister hukum dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ia lulus menjadi sarjana pada tahun 2001.

Tags:
Febby Mutiara Nelson
Universitas Indonesia (UI)
ijazah
Jokowi
