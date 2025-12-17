Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Pengungsi di Batang Toru Terserang Batuk, Personel Medis TNI Siaga 24 Jam Periksa & Layani Kesehatan

TNI AD melalui Kodam setempat telah menggelar dukungan kesehatan di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Batang Toru.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
Ringkasan Berita:
  • TNI AD melalui Kodam setempat telah menggelar dukungan kesehatan di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Batang Toru.
  • Hal ini menanggapi laporan bahwa para pengungsi banjir bandang di Desa Batu Hula mulai terserang batuk dan demam.
  • Personel medis sudah ditempatkan di Posko Pengungsian Kantor Camat Batang Toru, Posko Pengungsian Desa Batu Hula, serta Desa Aek Ngadol.
  • TNI juga mengirimkan sebanyak 2.200 selimut tambahan.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Darat merespons pemberitaan yang menyebut pengungsi banjir bandang dan tanah longsor di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan mulai terserang batuk, demam, dan pilek.

Selain itu, para pengungsi juga meminta selimut dan perhatian pemerintah pusat atas kondisi mereka yang sudah 21 hari berada di pengungsian.

Baca juga: Momen Prabowo Kenalkan Seskab Teddy ke Pengungsi di Langkat: Sekarang Letkol

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan TNI AD melalui Kodam setempat telah menggelar dukungan kesehatan di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Batang Toru.

Personel medis sudah ditempatkan di Posko Pengungsian Kantor Camat Batang Toru, Posko Pengungsian Desa Batu Hula, serta Desa Aek Ngadol.

 

LAYANI PENGUNGSI BANJIR - Personel medis TNI dari Kodam I Bukit Barisan tengah melayani pengungsi di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. (HO/ Puspen TNI/HO/Puspen TNI)

 

"Khusus di Posko Pengungsian Desa Batu Hula, pelayanan medis disiagakan selama 24 jam, dipimpin oleh Letda Ckm Rangkuti, sementara di titik lain pelayanan dilakukan secara mobile menyesuaikan kebutuhan warga di lapangan," kata Donny saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (17/12/2025).

Donny mengatakan selimut sudah dan terus didistribusikan. 

Hingga saat ini, sebanyak 1.520 lembar selimut telah terkirim ke wilayah Batang Toru.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Pengungsi, Kemensos Kirim Bantuan Tambahan ke Sumbar dan 4 Kabupaten di Aceh

"Dan hari ini kembali dikirim tambahan 11 bal atau sekitar 2.200 lembar selimut yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi pengungsian," kata dia.

"TNI AD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya layanan kesehatan dan perlengkapan penunjang, dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kondisi di lapangan," pungkasnya.

 

LAYANI PENGUNGSI BANJIR - Personel medis TNI dari Kodam I Bukit Barisan tengah melayani pengungsi di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. (HO/ Puspen TNI/HO/Puspen TNI)

 

Prajurit Layani Pengungsi

Berdasarkan foto-foto yang ditunjukkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah pada Selasa (16/12/2025) kemarin, tampak sejumlah prajurit TNI dan petugas berseragam PNS tengah melayani pengungsi di tenda pengungsian.

Prajurit TNI tampak tengah menyorot mulut warga dengan senter kecil.

Ada juga seorang perempuan yang tengah diperiksa tekanan darahnya menggunakan tensimeter.

Sumber: Tribunnews.com
Batang Toru
pengungsi banjir
TNI AD
