Uang yang Disita KPK dari Rumah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Diduga Terkait Korupsi Abdul Wahid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga temuan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing di kediaman pribadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memiliki keterkaitan erat dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan barang bukti yang diamankan penyidik dalam penggeledahan pada Senin (15/12/2025) tersebut bukan temuan yang berdiri sendiri, melainkan hasil pengembangan penyidikan perkara pemerasan anggaran di Dinas PUPR Riau.

"Untuk sejumlah uang yang ditemukan dan diamankan oleh penyidik, tentu itu adalah uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Jejak 'Jatah Preman' Dinas PUPR

Dalam konstruksi perkaranya, KPK tengah menelusuri aliran dana terkait dugaan pemerasan atas penambahan anggaran di Dinas PUPR yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid awal November lalu.

Budi menjelaskan Abdul Wahid diduga meminta fee proyek di awal, yang dikenal dengan istilah "jatah preman", kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR meskipun proyek belum terlaksana.

Temuan di rumah SF Hariyanto diduga merupakan bagian dari rangkaian aliran dana tersebut.

"Penyertaan terhadap suatu barang bukti tentu penyidik menduga ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani," kata Budi.

Selain uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting dari rumah pribadi SF Hariyanto.

Dokumen-dokumen tersebut kini tengah dianalisis untuk melihat apakah modus pemerasan serupa juga terjadi di dinas-dinas lain di luar PUPR.

SF Hariyanto Segera Diperiksa

Atas temuan tersebut, KPK memastikan akan segera memanggil SF Hariyanto.

Keterangan Plt Gubernur Riau tersebut dinilai krusial untuk menjelaskan asal-usul uang dan dokumen yang disita dari rumah pribadinya.

"Tentu nanti penyidik akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang bisa menjelaskan atas barang bukti yang diamankan," kata Budi.

Mengenai lokasi pemeriksaan, apakah akan dilakukan di Jakarta atau Riau, KPK menyatakan akan memberikan informasi lebih lanjut sebagai bentuk transparansi.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari terbongkarnya kode "7 batang" yang merujuk pada permintaan fee sebesar Rp 7 miliar (5 persen) dari total penambahan anggaran Dinas PUPR Riau.

Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR, M Arief Setiawan, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT dengan barang bukti awal senilai total Rp1,6 miliar.

Penggeledahan di rumah pribadi SF Hariyanto menjadi sinyal kuat bahwa KPK tengah membidik pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati atau mengetahui aliran dana panas tersebut guna optimalisasi asset recovery (pemulihan aset) negara.