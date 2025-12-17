Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ijazah Jokowi

Roy Suryo Sebut Ketua Jokowi Mania Andi Azwan Diusir dari Ruang Gelar Perkara: Nyelonong Dia

Roy Suryo mengatakan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan diusir dari ruang gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Whiesa Daniswara
Roy Suryo Sebut Ketua Jokowi Mania Andi Azwan Diusir dari Ruang Gelar Perkara: Nyelonong Dia
TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin
PERTEMUAN - Wakil Ketua Umum Joman (Jokowi Mania) Andi Azwan bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Selasa (7/10/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Roy Suryo menuding Andi Azwan diusir dari ruang gelar perkara di Mapolda Metro Jaya.
  • Andi Azwan membantah diusir karena mengaku keluar setelah ada pengacara Roy Suro yang keberatan dengan keberadaannya.
  • Andi Azwan tetap mendengarkan jalannya gelar perkara dengan cara berada di samping ruangan.

TRIBUNNEWS.COM Roy Suryo, pakar telematika sekaligus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan tudingan ijazah palsu, mengklaim ada orang yang diusir dari ruangan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya, Senin, (15/12/2025).

Adapun gelar perkara itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah kubu Roy memintanya agar kasus yang menjeratnya menjadi terang benderang dan diketahui masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Roy, orang yang diusir itu adalah Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan.

“Ketahuilah seluruh rakyat Indonesia, Andi Azwan pada termin pertama kemarin, pada pagi hari, diusir dari ruang gelar perkara karena dia tidak berhak ada di situ,” kata Roy dengan bersemangat dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa, (16/12/2025).

“Nanti, kalau ada orang lain ngomong lain, saya akan cerita juga. Yang saya ceritakan itu fakta. Enggak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau diusir, ya bilang diusir.”

Menurut Roy, apabila nanti Andi bisa bercerita tentang gelar perkara, berarti Andi hanya mendapat cerita dari orang lain.

IJAZAH JOKOWI - Roy Suryo, tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo selesai mengikuti gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/12/2025) malam.
IJAZAH JOKOWI - Roy Suryo, tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo selesai mengikuti gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/12/2025) malam.

Sementara itu, Andi yang turut hadir dalam acara itu tampak tertawa begitu mendengar pengakuan Roy Suryo. Andi kemudian mengklarifikasi tudingan bahwa dia diusir.

Andi menyebut Roy tidak hadir pada termin atau sesi pertama karena pakar telematika itu hadir pada termin kedua.

“Kita yang pertama. Kita hadir. Saya bersama salah satu saksi pelapor yang adalah Ketua Umum JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Mas Maret Samuel Sueken, yang meminta saya untuk mendampingi. Hadirlah saya di situ,” kata Andi.

Menurut Andi, pengacara Roy yang bernama Ahmad Khozinudin keberatan melihat ada Andi di ruang gelar perkara.

Baca juga: Kubu Roy Suryo Ungkap Ijazah Jokowi saat Gelar Perkara Khusus Sama dengan yang Selama Ini Beredar

“Dia (Khozinudin) langsung, tuh, ‘Kenapa ada di situ. Tidak boleh’,’” kata Andi.

“Jadi, saya mendampingi, tapi ada yang keberatan.”

Karena ada yang keberatan dengan keberadaannya, Andi memutuskan menyalami semua orang di sana dan memutuskan keluar dari ruang gelar perkara.

Setelah keluar, Andi mengaku tidak pergi, tetapi berada di samping ruangan untuk mendengarkan gelar perkara yang dilakukan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Ijazah Jokowi
Roy Suryo
Andi Azwan
Jokowi Mania
gelar perkara
