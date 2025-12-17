Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
3 Kasus Rumah Politikus Dirampok, Terbaru Dialami Kader PKS di Cilegon hingga Buat Anaknya Tewas

Kasus perampokan yang dialami politikus telah terjadi berulang kali. Terbaru, peristiwa tersebut menimpa kader PKS di Cilegon.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Nuryanti
zoom-in 3 Kasus Rumah Politikus Dirampok, Terbaru Dialami Kader PKS di Cilegon hingga Buat Anaknya Tewas
Freepik
PERAMPOKAN POLITISI - Kasus perampokan yang dialami politikus telah terjadi beberapa kali. Terbaru, peristiwa tersebut menimpa kader PKS di Cilegon, Banten, Maman Suherman pada Selasa (16/12/2025). Bahkan, peristiwa tersebut sampai menewaskan anaknya yang masih berusia 9 tahun. 

Ringkasan Berita:
  • Kasus perampokan menimpa Dewan Pakar PKS Cilegon, Maman Suherman. Bahkan, peristiwa tersebut sampai menewaskan anak sulungnya yang masih berusia sembilan tahun.
  • Anak Maman, MAHM, tewas setelah menderita 14 luka tusuk.
  • Sebelumnya, insiden serupa juga pernah menimpa dua politikus yakni mantan kader Golkar, Priyo Budi Santoso dan kader PDIP sekaligus Wali Kota Blitar periode 2020-2025, Santoso.
  • Bahkan, kasus perampokan yang dialami Santoso diotaki oleh Wali Kota Blitar sebelumnya.

TRIBUNNEWS.COM - Tindakan kriminal perampokan memang tidak mengenal latar belakang korban, termasuk politikus.

Berdasarkan catatan Tribunnews.com, sudah ada tiga politikus yang menjadi korban perampokan.

Terbaru, hal tersebut dialami oleh Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman.

Bahkan, insiden perampokan ini sampai menewaskan putra sulungnya yang masih berusia 9 tahun, MAHM.

Dikutip dari Tribun Banten, peristiwa perampokan diketahui pertama kali pada Selasa (16/12/2025) saat Maman dihubungi oleh anak keduanya, D (8).

Saat kejadian, D sedang bersama kakaknya di kediaman Maman di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon.

Baca juga: Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

Mengetahui rumahnya dirampok, Maman langsung bergegas ke rumahnya dari tempat kerjanya.

Nahas, setibanya di rumah, Maman menemukan MAHM dalam kondisi tubuh bersimbah darah.

“Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis,” demikian keterangan awal yang diterima dari Polsek Cilegon, Polres Cilegon.

Setelah itu, MAHM sempat dilarikan ke RS Bethsaida, Kota Cilegon. Namun, tim medis menyatakan korban telah meninggal dunia setelah diperiksa.

Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami 14 luka tusukan.

Polisi pun masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan saksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab dan kronologi lengkap kejadian ini,” ujar sumber kepolisian.

Rumah Priyo Budi Santoso Dirampok Tahun 2008

Jauh sebelum kasus yang dialami Maman, peristiwa serupa sempat dialami politikus sekaligus mantan anggota DPR RI, Priyo Budi Santoso, pada 27 Oktober 2008.

Dikutip dari Kompas.com, kediaman Priyo di Jalan Cendrawasih Mas IV, Perumahan Tanjung Mas, Jagakarsa, Jakarta Selatan, disatroni oleh komplotan bersenjata api.

Halaman 1/4
1234
Tags:
politikus
perampokan
PKS
Cilegon
Banten
Maman Suherman
Priyo Budi Santoso
Santoso
