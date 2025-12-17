Logo Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 Resmi dari KemenPPPA, Ini Maknanya

Ringkasan Berita: Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 menjadi momentum nasional untuk mengapresiasi peran dan kontribusi perempuan Indonesia dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

KemenPPPA merilis logo resmi Hari Ibu 2025 yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai identitas visual peringatan, lengkap dengan makna simbolik perjuangan dan ketangguhan perempuan.

TRIBUNNEWS.COM - Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 kembali menjadi momentum penting untuk mengapresiasi peran perempuan dan ibu dalam keluarga serta lingkungan masyarakat.

Peringatan Hari Ibu juga menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat bahwa Hari Ibu bukan sekadar perayaan “Mother’s Day” untuk mengucapkan terima kasih kepada sosok ibu, tetapi juga merupakan “Indonesian Women’s Day” sebuah bentuk apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember, dan setiap tahunnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merilis logo peringatan serta logo acara resmi sebagai identitas visual peringatan nasional tersebut.

Untuk tahun 2025, logo resmi Peringatan Hari Ibu ke-97 telah disiapkan oleh KemenPPPA dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekolah, organisasi, serta masyarakat umum dalam berbagai kegiatan peringatan Hari Ibu.

Logo ini menggambarkan semangat dan peran penting perempuan Indonesia dalam perjalanan bangsa.

Makna Logo Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025

Adapun makna logo peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, sebagai berikut:

Setangkai Bunga Melati - Kuntum

Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak; kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak; kesadaran perempuan untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara.

Merah Putih Berkibar

Melambangkan bendera telah dikibarkan oleh para perempuan Indonesia, berarti perjuangan perempuan pantang menyerah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Angka 97

Sembilan puluh tujuh tahun sudah para perempuan Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, baik secara kelompok maupun individu, turut berpartisipasi aktif membangun bangsa di berbagai sektor.

"Merdeka Melaksanakan Dharma"

Menekankan peran perempuan dalam mencapai kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, serta berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

LOGO HARI IBU - Tangkap layar logo peringatan serta logo acara Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 resmi dari KemenPPPA Rabu (17/12/2025). (KemenPPPA)

Logo Acara Hari Ibu ke-97 Tahun 2025

Warna dasar merah dan putih sebagai penggambaran Semangat Nasionalisme Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045

Adapun filosofi Logo Acara Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, yakni:

Bentuk Bunga merepresentasi cara berpikir perempuan berdaya: cerdas intelektual (ilmu), cerdas emosional (ikhlas/ tabah), dan cerdas spiritual (iman); menebarkan pemikiran positif seperti bunga yang menebarkan aroma harum; karakter perempuan, seperti bunga yang menjadi simbolik kelembutan dan keindahan.

merepresentasi cara berpikir perempuan berdaya: cerdas intelektual (ilmu), cerdas emosional (ikhlas/ tabah), dan cerdas spiritual (iman); menebarkan pemikiran positif seperti bunga yang menebarkan aroma harum; karakter perempuan, seperti bunga yang menjadi simbolik kelembutan dan keindahan. Bentuk Siluet dan Wajah Perempuan merepresentasi dari sikap dan tindakan perempuan berdaya: tegas, namun lembut penuh cinta; menatap ke depan penuh percaya diri; tangguh, mampu menjalankan peran dalam berbagai aspek kehidupan secara seimbang dalam kesetaraan.

Anda dapat mengunduh Pedoman Penyelenggaraan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di laman KemenPPPA atau klik di sini.

