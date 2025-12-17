Gaungkan Semangat Kesetaraan, Fatma Saifullah Yusuf Hadiri Funwalk Bersama Penyandang Disabilitas

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang berlangsung pada 3–7 Desember 2025 di FX Sudirman, digelar kegiatan Funwalk di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Minggu (7/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bidang 3 Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial, Fatma Saifullah Yusuf.

Sejak pagi hari, kawasan Bundaran HI dipadati sekitar 5.000 penyandang disabilitas bersama para pendamping. Didukung kondisi cuaca yang relatif sejuk, kegiatan Funwalk berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan. Lebih dari sekadar kegiatan jalan santai, Funwalk ini membawa pesan kuat tentang pentingnya kesetaraan dan inklusivitas.

Fatma hadir bersama Penasihat II DWP Kemensos Intan Agus Jabo, dan Ketua DWP Kemensos Veronica Robben Rico serta pengurus DWP Kemensos. Tanpa jarak mereka membaur bersama peserta Funwalk dan berbagi keceriaan sepanjang perjalanan.

Tawa, canda, dan semangat dari seluruh peserta menciptakan suasana untuk saling mendukung dan pantang menyerah dalam berkarya dan berdaya. Funwalk juga diiringi marching band dari siswa Sekolah Rakyat SRMA 9 Sentra Mulya Jaya dan Penyandang Disabilitas dari Sentra Terpadu Pagudi Luhur Bekasi.

"Kami dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial juga mengucapkan Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 untuk seluruh saudara-saudara, anak-anak istimewa yang kita sayangi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, banyak rezekinya, dilancarkan semua urusannya," ucap Fatma, Rabu (17/12/2025).

Fatma juga mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar Funwalk atau jalan sehat tetapi juga semacam reuni, untuk saling sapa, saling bantu, saling peluk. "Ini adalah salah satu jalan untuk kita sehingga menjadi lebih semangat lagi menjalani kehidupan kita," urainya.

Ia juga mengapresiasi peserta yang ikut kegiatan Funwalk dengan menggunakan alat bantu seperti kruk, kursi roda, serta peserta tuna netra yang saling berpegangan satu sama lain untuk turut berpartisipasi.

"Ini bukan hanya untuk melangkah bersama-sama tetapi kita bergerak, bukan hanya dengan kaki tetapi juga dengan hati," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Fatma juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan, sehingga acara Funwalk dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kebahagiaan bagi banyak peserta.

Selain kegiatan berjalan santai, Funwalk ini turut dilengkapi dengan berbagai layanan pendukung, seperti layanan kesehatan, penyediaan alat bantu, juru bahasa isyarat, layanan pengecekan bantuan sosial atau DTSEN, pameran karya penyandang disabilitas, hingga pembagian doorprize yang didukung oleh Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia. (*)

