Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Menko Zulkifli Hasan VIRAL Lagi, Dulu Panggul Beras Sekarang Pegang Cerutu 

Lagi-lagi, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali viral di lokasi bencana, dulu panggul beras sekarang pegang cerutu.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Menko Zulkifli Hasan VIRAL Lagi, Dulu Panggul Beras Sekarang Pegang Cerutu 
Tribunnews/Tribunnews.com/SC YouTube Tribun Pontianak/HO
ZULHAS VIRAL LAGI - Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas viral di media sosial setelah makan banyak makanan sembari menenteng cerutu bersama sejumlah orang. Warganet menganggap Zulhas nirempati terhadap korban bencana di Sumatra. Sebelumnya Zulhas mendapat sorotan publik ketika meninjau lokasi terdampak parah bencana banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tangah, Padang, Sumbar, Minggu (1/12/2025), kala itu dia panggul beras. 

Ringkasan Berita:
  • Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas viral lagi.
  • Dulu viral gegara panggul beras, Kini gegara makan sate sembari menenteng cerutu di tangan kiri. 
  • Video tersebut viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun Instagram, @4maze, pada Senin (15/12/2025).

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas lagi-lagi viral.

Kali ini Zulhas viral gegara makan sate bersama sejumlah orang, termasuk anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam.

Saat makan, Zulhas sembari menenteng cerutu di tangan kiri hingga dicap nirempati.

Adapun video tersebut viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun Instagram, @4maze, pada Senin (15/12/2025).

 

Gegara Tenteng Cerutu, Zulhas Dicap Tak Ada Empati

Rekomendasi Untuk Anda

Warganet pun mengkritik Zulhas yang dianggap tak berempati kepada korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Emang nggak ada empatinya. Kalau orang normal, habis mengunjungi daerah bencana, mau makan-makan yang enak-enak pasti nggak akan tega hatinya," kata salah satu akun.

"Sepertinya menteri ini tidak punya nurani dan empati plus nir adab di tengah masarakat ditimpa bencana dan kelaparan, dia makan enak dengan rombongannya dan ditingkahi cerutu menyala di tangan sambil makan," ujar warganet lainnya.

Baca juga: Zulhas Kunjungi Aceh Tamiang dan Langsa, Fokus Percepatan Pemulihan Pascabencana

 

Anak Zulhas Kena Colek

Selain itu, warganet turut menautkan akun Instagram anak Zulhas, Putri Zulkifli Hasan, agar memberitahun sang ayah untuk belajar berempati terhadap korban terdampak bencana yang tengah kelaparan.

"Enak ya makannya. Kalian lihat itu warga Aceh kelaparan. Kasih tahu bapak Anda @putri_zulhas," tulis warganet.

 

Pembelaan PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Muladi, pun buka suara terkait video Zulhas tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Ketua Umum PAN itu tengah makan di salah satu rumah makan masakan Padang.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
Running News
viral
Zulkifli Hasan
cerutu
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas