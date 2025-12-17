Menko Zulkifli Hasan VIRAL Lagi, Dulu Panggul Beras Sekarang Pegang Cerutu 

Ringkasan Berita: Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas viral lagi.

Dulu viral gegara panggul beras, Kini gegara makan sate sembari menenteng cerutu di tangan kiri.

Video tersebut viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun Instagram, @4maze, pada Senin (15/12/2025).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas lagi-lagi viral.

Kali ini Zulhas viral gegara makan sate bersama sejumlah orang, termasuk anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam.

Saat makan, Zulhas sembari menenteng cerutu di tangan kiri hingga dicap nirempati.

Gegara Tenteng Cerutu, Zulhas Dicap Tak Ada Empati

Warganet pun mengkritik Zulhas yang dianggap tak berempati kepada korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Emang nggak ada empatinya. Kalau orang normal, habis mengunjungi daerah bencana, mau makan-makan yang enak-enak pasti nggak akan tega hatinya," kata salah satu akun.

"Sepertinya menteri ini tidak punya nurani dan empati plus nir adab di tengah masarakat ditimpa bencana dan kelaparan, dia makan enak dengan rombongannya dan ditingkahi cerutu menyala di tangan sambil makan," ujar warganet lainnya.

Anak Zulhas Kena Colek

Selain itu, warganet turut menautkan akun Instagram anak Zulhas, Putri Zulkifli Hasan, agar memberitahun sang ayah untuk belajar berempati terhadap korban terdampak bencana yang tengah kelaparan.

"Enak ya makannya. Kalian lihat itu warga Aceh kelaparan. Kasih tahu bapak Anda @putri_zulhas," tulis warganet.

Pembelaan PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Muladi, pun buka suara terkait video Zulhas tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Ketua Umum PAN itu tengah makan di salah satu rumah makan masakan Padang.