GPK Dibuat Molor, Ijazah Jokowi Sengaja Ditunjukkan Malam, Dokter Tifa: Kami Dibiarkan Kelelahan

Ringkasan Berita: Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menganalisis jalannya gelar perkara khusus (GPK) untuk kasus ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung pada Senin (15/12/2025).

Menurut Tifa, ada penundaan waktu pada GPK sehingga dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar harus menunggu berjam-jam.

Kata Tifa, hal itu bertujuan agar membuat ketiga tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi itu kelelahan.

TRIBUNNEWS.COM - Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebut, ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sengaja diperlihatkan di akhir gelar perkara khusus (GPK) yang menurutnya, sudah diulur-ulur waktu pelaksanaannya.

Penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus untuk kasus ijazah Jokowi pada Senin (15/12/2025) dalam dua sesi.

Sesi pertama, yakni untuk para tersangka yang masuk klaster satu, yakni Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Rohyani (KTR), M Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), dan Damai Hari Lubis (DHL).

Sementara, sesi kedua untuk para tersangka di klaster dua, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (RS), dokter Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa (TT), serta ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RHS)

Dalam GPK ini, penyidik menampilkan ijazah milik Presiden RI ke-7 itu yang sebelumnya telah mereka sita sejak Juni 2025 sebagai alat bukti.

Dokter Tifa menganalisis jalannya GPK, dan menilai di dalamnya ada praktik ilmu behavioral intelligence atau keterampilan memilih dan mengeksekusi tindakan yang tepat untuk mengelola sebuah situasi.

Hal ini, kata Tifa terlihat dari pemilihan waktu pelaksanaan GPK, di mana klaster pertama ada pada pagi hari dan klaster kedua di siang hari.

Kemudian, Tifa menilai, pelaksanaan GPK yang dipilihkan pada siang hari agar para tersangka klaster kedua yang notabene dari kalangan akademisi mengalami penurunan kemampuan kognitif atau fungsi otak untuk berpikir, belajar, mengingat, dan memahami informasi.

Terlebih, GPK untuk sesi klaster kedua justru molor.

Penguluran waktu ini, kata Tifa, sengaja dilakukan dengan memanfaatkan time effect atau efek waktu berupa penundaan, agar dirinya beserta Roy Suryo dan Rismon Sianipar kelelahan.

Menurut Tifa, penguluran waktu memang disengaja agar dirinya dkk kelelahan bertujuan untuk menurunkan kemampuan kognitif dalam melihat ijazah Jokowi.

Sehingga, ketiganya tidak akan meneliti lebih lanjut secara teknis maupun akademik, dan menerima begitu saja klaim bahwa dokumen tersebut asli.

"Ilmu behavioral intelligence, yang sangat biasa dalam dunia kepolisian modern, dipakai pada klaster pertama dan klaster kedua. Menarik sekali. Kenapa? Pengaturan waktu yang namanya time effect," tutur Tifa, dikutip dari tayangan Rakyat Bersuara, yang diunggah di kanal YouTube Official iNews, Rabu (17/12/2025).

"Klaster pertama yang mendapat pasal rendah, diberi waktu pagi hari, sedangkan klaster kedua diberi waktu kedua."

"Saya perhatikan, jadwal klaster pertama seharusnya jam 10.00 dan selesai kurang lebih jam 12.00, sampai 13.00, kemudian giliran kami [Tifa, Roy, Rismon, red] jam 14.00."