Bukan Hasil Penyelidikan, Roy dan Rismon Tuding Jokowi Sudah Sejak Awal Lapor ke PMJ Pakai Pasal ITE

Ringkasan Berita: Roy Suryo bersama beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Roy menuding Jokowi sejak awal sudah melaporkan dirinya dan kawan-kawan dengan pasal KUHP serta UU ITE, meski Jokowi sempat menyatakan tidak melaporkan perorangan.

Dalam gelar perkara, Roy menemukan lima kejanggalan pada ijazah Jokowi



TRIBUNNEWS.COM - Pakar telematika, Roy Suryo, menuding Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sudah sejak awal melaporkan dirinya dan beberapa orang terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik soal tuduhan ijazah palsu dengan menggunakan pasal yang tertuang di UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Roy dan beberapa orang lainnya seperti ahli digital forensik, Rismon Sianipar, serta pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Adapun penetapan tersangka itu terkait pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu.

Dia mengungkapkan hal tersebut diketahuinya saat gelar perkara khusus yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Selasa (16/11/2025).

Saat momen tersebut, Roy menuturkan dirinya dan Rismon diperlihatkan laporan polisi (LP) Jokowi oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Selain itu, dia juga menyebut penyidik turut memperlihatkan LP lainnya yang dibuat oleh Ketua Umum Relawan Jokowi, JPKP, Maret Samuel Sueken; Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu, Lechumanan; serta Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan.

"Kita empat-empatnya (LP), itu diperlihatkan (oleh penyidik) Polda Metro Jaya," katanya dikutip dari YouTube Sentana TV, Rabu (17/12/2025).

Roy mengungkapkan dalam LP Jokowi, sudah tertera pasal yang disangkakan terhadapnya dan beberapa orang lainnya.

Dirinya lantas menganggap Jokowi telah berbohong karena mantan Wali Kota Solo itu sempat menyebut tidak pernah melaporkan perorangan terkait tuduhan ijazah palsu miliknya.

"Ternyata yang lengkap sekali pasal-pasalnya, ada Pasal 310 (KUHP), 311, 27A, 32 (ITE), itu (LP) punyanya Joko Widodo."

"Jadi bohong sekali lagi ya kalau dia bilang saya tidak lapor pasal-pasal, saya hanya melaporkan peristiwa, itu bohong," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Rismon juga menyebut bahwa Jokowi turut mencantumkan nama-nama yang diduga melakukan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu.

Namun, sambungnya, nama-nama terduga pelaku itu masih dalam bentuk inisial.

"Padahal pada saat itu, sudah disebutkan nama kami (dalam LP) walaupun inisial, RS, RS, TT, seperti itu," katanya.

Dia mengatakan salah satu penyidik mengaku sempat memprotes LP dari Jokowi tersebut karena sudah ada pasal yang disangkakan.