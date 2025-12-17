Peringatan Dini Cuaca Besok Kamis, 18 Desember 2025: Aceh-Jabar Siaga Hujan Lebat

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk besok, Kamis (18/12/2025).

Peringatan dini cuaca BMKG ini dibagi menjadi empat kategori level.

Level waspada berupa hujan sedang hingga lebat.

Level siaga berupa hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

Level awas dengan hujan sangat lebat hingga ekstrem.

Terakhir, peringatan dini angin kencang.

Selengkapnya simak peringatan dini cuaca pada besok, Kamis (18/12/2025):

1. Level Waspada

Sumatera Utara,

Sumatera Barat,

Riau,

Kepulauan Riau,

Jambi,

Sumatera Selatan,

Bengkulu,

Lampung,

Banten,

DKI Jakarta,

Jawa Tengah,

Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Timur,

Bali,

Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur,

Kalimantan Utara,

Sulawesi Utara,

Gorontalo,

Sulawesi Tengah,

Sulawesi Barat,

Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara,

Maluku Utara,

Papua Barat Daya,

Papua Barat,

Papua Tengah,

Papua.

2. Level Siaga

Aceh,

Kepulauan Bangka Belitung,

Jawa Barat,

Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan,

Maluku,

Papua Pegunungan,

Papua Selatan.

3. Level Awas

Nihil

4. Peringatan Dini Angin Kencang

Banten,

DKI Jakarta,

Jawa Barat,

Jawa Tengah,

Jawa Timur,

Kalimantan Barat,

Kepulauan Bangka Belitung,

Lampung.

Peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu provinsi.

Untuk informasi cuaca lebih detail dan resolusi lebih tinggi hingga level kelurahan/desa silahkan mengunjungi website www.bmkg.go.id, melalui aplikasi infoBMKG, atau http://cuaca.bmkg.go.id.

(Tribunnews.com/Endra)