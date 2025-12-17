Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Lampaui Nasional, BPS Serahkan Laporan Statistik ke Kemenekraf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor ekonomi kreatif kembali mencatatkan capaian gemilang.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyerahkan laporan terbaru kepada Kementerian Ekonomi Kreatif yang menunjukkan kinerja ekraf melampaui target nasional, baik dari sisi tenaga kerja, ekspor, maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Data BPS mencatat jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang, setara dengan 18,70 persen dari total penduduk bekerja.

Angka ini bukan hanya melampaui target 2025 sebesar 25,55 juta orang, tetapi juga menegaskan peran ekraf sebagai motor penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Pada tahun 2025 terjadi peningkatan luar biasa di tenaga kerja ekonomi kreatif. Sektor ini telah menyerap 27,4 juta pekerja, menunjukkan betapa pentingnya ekraf bagi perekonomian Indonesia,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat memaparkan laporan di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Lebih dari 50 persen pekerja ekraf berusia di bawah 40 tahun, menandakan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda.

Kontribusi PDB Ekraf Melonjak

Capaian positif juga terlihat dari kontribusi ekraf terhadap PDB nasional.

Nilai PDB ADHB sektor ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp1.611,2 triliun, atau 7,28 persen dari total PDB nasional.

Pertumbuhan PDB ekraf tercatat 6,57 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,03 persen.

“Sejak 2022 hingga 2024, PDB ekonomi kreatif terus meningkat. Tahun 2024 menjadi bukti bahwa ekraf tumbuh lebih cepat dibanding ekonomi nasional,” jelas Amalia.

Ekspor Ekraf Tembus Target RPJMN

Dari sisi ekspor, kinerja ekraf juga tak kalah cemerlang.

Periode Januari–Oktober 2025 mencatat nilai ekspor sebesar 26,68 miliar dolar AS, atau 11,96 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

Angka ini melampaui target RPJMN 2025 sebesar 26,44 miliar dolar AS.

Subsektor fesyen menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 14,86 miliar dolar AS, disusul kriya sebesar 11,10 miliar dolar AS.

Amerika Serikat masih menjadi pasar utama, diikuti Swiss dan Jepang.