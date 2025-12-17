Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kementerian P2MI Beri Santunan Rp 20 Juta untuk Keluarga WNI Korban Kebakaran di Hong Kong

Kementerian P2MI telah menyalurkan bantuan berupa santunan kepada keluarga WNI korban meninggal atas insiden kebakaran apartemen di Hong Kong

Penulis: Rizki S.S
Editor: Adi Suhendi
Kementerian P2MI Beri Santunan Rp 20 Juta untuk Keluarga WNI Korban Kebakaran di Hong Kong
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Menteri P2MI Mukhtarudin saat ditemui awak media di Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Mukhtarudin menyatakan pihaknya turut memberikan santunan kepada 9 ahli waris WNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat kebakaran hebat di Wang Fuk Court, Hong Kong. 

Ringkasan Berita:
  • P2MI memberikan santunan sebesar masing-masing Rp 20 juta kepada 9 keluarga korban WNI yang meninggal dunia
  • P2MI turut membantu pengurusan dokumen para WNI yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong
  • 9 WNI dinyatakan meninggal dunia dan puluhan WNI dilaporkan hilang dan belum dapat teridentifikasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa santunan kepada keluarga WNI korban meninggal dunia atas insiden kebakaran Wang Fuk Court, Hong Kong.

Kata Mukhtarudin, pihaknya telah memberikan santunan sebesar masing-masing Rp 20 juta kepada 9 keluarga korban WNI yang meninggal dunia.

Tak hanya kepada korban meninggal dunia, Mukhtarudin juga memastikan santunan tersebut turut diberikan kepada korban yang jatuh sakit dan selamat.

"Kami sudah memberikan juga santunan. Dari masing-masing yang meninggal Rp 20 juta, yang sakit Rp 20 juta, yang terdampak tetapi selamat itu dapat Rp10 juta," kata Mukhtarudin kepada awak media di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Tak hanya itu, KP2MI juga kata Mukhtarudin, turut membantu pengurusan dokumen para WNI yang terbakar dari insiden tersebut.

Baca juga: Menteri P2MI: 9 Jenazah WNI Korban Kebakaran di Hong Kong Dipulangkan Setelah 18 Desember 2025

Diketahui, terdapat 140 WNI yang memang tinggal di apartemen Wang Fuk Court tersebut, dimana para WNI sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia (PMI).

Banyak dari mereka yang tinggal menetap di apartemen tersebut, dan ada juga yang tinggal bersama majikannya.

Akibat insiden kebakaran tersebut, sebanyak 9 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan puluhan WNI dilaporkan hilang dan belum dapat teridentifikasi.

"Yang dokumennya terbakar kita segera perbaiki, paspornya yang rusak segera kita bantu untuk pengurusannya bersama KJRI yang ada di Hongkong," ucap dia.

Baca juga: Santunan Pekerja Migran Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Rp20 Juta

Terkini kata Mukhtarudin, santunan senilai Rp 20 juta itu sudah disalurkan langsung oleh pihaknya kepada ahli waris masing-masing korban.

"Jadi kemarin sudah diserahin ya, kepada yang ahli warisnya yang meninggal 9 orang sudah kita serahkan," ucap dia.

9 Jenazah akan Mulai Dipulangkan Lusa

Kata Mukhtarudin, saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong telah mengurus dokumen untuk pemulangan sebanyak 9 jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang turut menjadi korban.

"9 (WNI) yang meninggal itu sekarang sudah berproses ya, proses untuk identifikasi jenazah dan lain-lain," kata Mukhtarudin.

Perihal dengan proses pemulangan para jenazah tersebut, Mukhtarudin menyebut, kemungkinan baru akan mulai dilakukan setelah tanggal 18 Desember 2025.

Kata dia, nantinya keseluruhan jenazah WNI ini akan satu persatu dan akan langsung dibawa ke kampung halaman masing-masing.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Hong Kong
P2MI
Jakarta
Mukhtarudin
