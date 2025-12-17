Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Ringkasan Berita: Pasca-banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu, warga Aceh masih kesulitan mendapat bantuan.

Tanda menyerah, warga Aceh pun mengibarkan bendera putih di sejumlah titik di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberi tanggapan bahwa semua bisa diatasi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.

Lebih lanjut, menurut Gus Ipul, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem masih cukup kuat.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberi tanggapan mengenai aksi sejumlah warga Aceh yang mengibarkan bendera putih beberapa hari setelah banjir bandang dan tanah longsor.

Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh turut terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025, seperti Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meuriah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan sebagian wilayah di pesisir.

Aceh sendiri merupakan satu dari tiga provinsi yang dilanda bencana hidrometeorologis tersebut, bersama Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Data BNPB sebagaimana dipantau pada Rabu (16/12/2025) menunjukkan, tercatat 1.053 orang tewas dan 200 orang dilaporkan hilang akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

Di Aceh sendiri, ada 449 korban jiwa dan 21 orang hilang.

Memasuki pekan ketiga pasca-bencana, sejumlah wilayah di Aceh masih terisolir karena akses darat terputus.

Selain itu, bantuan masih minim, sehingga warga penyintas terancam kelaparan dan dibayang-bayangi ancaman sejumlah penyakit.

Di tengah bencana banjir di Aceh, salah satu peristiwa menjadi sorotan, yakni bendera putih yang dikibarkan oleh warga.

Bendera putih di Aceh menjadi sorotan lantaran maknanya yang berarti tanda menyerah dalam menghadapi bencana.

Umumnya, bendera putih yang warnanya terlihat mencolok dibandingkan bendera lain dikibarkan saat peperangan sebagai pertanda penyerahan diri dan kesediaan bernegosiasi dengan lawan.

Tanggapan Gus Ipul

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan, dirinya yakin bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) masih kuat dalam menangani bencana.

Menurut petinggi Nahdlatul Ulama (NU) itu, pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik, didukung oleh pemerintah pusat.

Ia yakin, bencana di Sumatra dapat ditanggulangi bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Saya percaya Pak Gubernur masih cukup kuat," kata Gus Ipul kepada wartawan di sela-sela penyerahan bantuan kemanusiaan di Aceh, Selasa (16/12/2025), dikutip dari tayangan YouTube KompasTV.