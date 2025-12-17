Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sejumlah warga di Aceh mengibarkan bendera putih pasca-banjir bandang, Gus Ipul yakin bisa atasi bencana.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem
dok. Kemensos
BENDERA PUTIH DI ACEH - Dalam foto: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa (8/4/2025). Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberi tanggapan mengenai aksi sejumlah warga Aceh yang mengibarkan bendera putih beberapa hari setelah banjir bandang dan tanah longsor. 

Ringkasan Berita:
  • Pasca-banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu, warga Aceh masih kesulitan mendapat bantuan.
  • Tanda menyerah, warga Aceh pun mengibarkan bendera putih di sejumlah titik di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
  • Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberi tanggapan bahwa semua bisa diatasi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.
  • Lebih lanjut, menurut Gus Ipul, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem masih cukup kuat.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberi tanggapan mengenai aksi sejumlah warga Aceh yang mengibarkan bendera putih beberapa hari setelah banjir bandang dan tanah longsor.

Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh turut terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025, seperti Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meuriah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan sebagian wilayah di pesisir.

Aceh sendiri merupakan satu dari tiga provinsi yang dilanda bencana hidrometeorologis tersebut, bersama Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Data BNPB sebagaimana dipantau pada Rabu (16/12/2025) menunjukkan, tercatat 1.053 orang tewas dan 200 orang dilaporkan hilang akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

Di Aceh sendiri, ada 449 korban jiwa dan 21 orang hilang.

Memasuki pekan ketiga pasca-bencana, sejumlah wilayah di Aceh masih terisolir karena akses darat terputus.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, bantuan masih minim, sehingga warga penyintas terancam kelaparan dan dibayang-bayangi ancaman sejumlah penyakit.

Di tengah bencana banjir di Aceh, salah satu peristiwa menjadi sorotan, yakni bendera putih yang dikibarkan oleh warga.

Bendera putih di Aceh menjadi sorotan lantaran maknanya yang berarti tanda menyerah dalam menghadapi bencana.

Umumnya, bendera putih yang warnanya terlihat mencolok dibandingkan bendera lain dikibarkan saat peperangan sebagai pertanda penyerahan diri dan kesediaan bernegosiasi dengan lawan.

Tanggapan Gus Ipul

Baca juga: Profil Mualem, Gubernur Aceh yang Tegaskan Tak Tahu soal Surat Permohonan Bantuan ke Lembaga PBB

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan, dirinya yakin bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) masih kuat dalam menangani bencana.

Menurut petinggi Nahdlatul Ulama (NU) itu, pemerintah daerah sudah bekerja dengan  baik, didukung oleh pemerintah pusat.

Ia yakin, bencana di Sumatra dapat ditanggulangi bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Saya percaya Pak Gubernur masih cukup kuat," kata Gus Ipul kepada wartawan di sela-sela penyerahan bantuan kemanusiaan di Aceh, Selasa (16/12/2025), dikutip dari tayangan YouTube KompasTV.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/3
123
Tags:
Aceh
banjir bandang
Saifullah Yusuf
Gus Ipul
bendera putih
Muzakir Manaf
Mualem
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas