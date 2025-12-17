Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
PBNU dan Dinamika Organisasinya

PWNU Jakarta Desak Penyelesaian Konflik PBNU Melalui Mekanisme Konstitusional

PWNU Provinsi Jakarta akhirnya angkat bicara terkait konflik berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
zoom-in PWNU Jakarta Desak Penyelesaian Konflik PBNU Melalui Mekanisme Konstitusional
Tribunnews.com
POLEMIK NU - Wakil Ketua PWNU Jakarta, sekaligus tokoh Betawi, KH Lutfi Hakim. Dia menyampaikan PWNU Jakarta dan masyarakat Jakarta merasa terusik karena konflik elite PBNU berlangsung berlarut-larut dan berpusat di Jakarta. 

Ringkasan Berita:
  • PWNU Provinsi Jakarta angkat bicara terkait konflik berkepanjangan di tubuh PBNU
  • Konflik tersebut dinilai tidak hanya merusak marwah organisasi, tetapi juga mengabaikan mekanisme dan kearifan struktural dan kultural NU
  • PWNU Jakarta merasa terusik karena konflik elite PBNU berlangsung berlarut-larut dan berpusat di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jakarta akhirnya angkat bicara terkait konflik berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PWNU Jakarta adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, yaitu struktur kepengurusan NU di tingkat provinsi DKI Jakarta.

PWNU menjadi perpanjangan organisasi dari PBNU di wilayah Jakarta dan membawahi seluruh PCNU (Pengurus Cabang NU) di lima kota/kabupaten administratif.

PWNU menilai dua kubu yang bertikai hanya menjadikan Jakarta sebagai arena konflik dan membuat kegaduhan yang dapat mengganggu situasi kamtibmas di dalamnya.

Wakil Ketua PWNU Jakarta, sekaligus tokoh Betawi, KH Lutfi Hakim, menyampaikan PWNU Jakarta dan masyarakat Jakarta merasa terusik karena konflik elite PBNU berlangsung berlarut-larut dan berpusat di Jakarta.

Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya merusak marwah organisasi, tetapi juga mengabaikan mekanisme dan kearifan struktural dan kultural NU.

“Jakarta seolah hanya dijadikan panggung konflik. Dari mulai pemecatan Ketua Umum sampai penunjukan Penjabat Ketua Umum bertempat di Jakarta,” ujar Lutfi melalui keterangan resminya, Rabu (17/12/2025).

PWNU Jakarta memetakan konflik PBNU ke dalam dua kelompok besar. Pertama, Kelompok Sultan, yakni barisan pengurus yang berada di belakang KH Miftachul Akhyar.

Sebutan “Sultan” merujuk pada pelaksanaan Rapat Pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

PBNU yaitu kepengurusan pusat organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). PBNU berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi yang mengatur kebijakan, program, dan arah organisasi di tingkat nasional.

Kedua, Kelompok Kramat, yaitu kelompok yang berada di belakang Ketua Umum PBNU sekaligus Mandataris Muktamar ke-34 NU, KH Yahya Cholil Staquf. Penamaan “Kramat” muncul karena rapat yang digelar kelompok ini berlangsung di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta-yang semula disebut sebagai Rapat Pleno namun kemudian diklaim sebagai Rapat Koordinasi Penanganan Bencana NU.

PWNU Jakarta menilai konflik tersebut makin berkepanjangan karena mengabaikan keberadaan Musytasyar dan Masyaikh yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan jamaah dan jam’iyyah NU. 

Atas dasar itu, PWNU Jakarta secara tegas mendesak Tim AHWA Muktamar ke-34 NU di Lampung mencabut mandat Rais Aam atas diri KH. Miftahul Akhyar dan sekaligus juga mendorong agar segera digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai jalan konstitusional untuk mengakhiri polemik.

Tak hanya mendesak, PWNU Jakarta bahkan menyatakan kesiapan Jakarta menjadi tuan rumah MLB, jika hal tersebut disepakati oleh struktur NU secara nasional.

“MLB adalah jalan keluar yang paling bermartabat agar NU kembali pada khittah, pada musyawarah, dan pada penghormatan terhadap ulama, Jakarta siap jadi tuan rumah MLB,” tegas Lutfi.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Nahdlatul Ulama
PWNU
PBNU
KH Miftachul Akhyar
Lutfi Hakim
Ikuti kami di

