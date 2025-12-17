Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Ringkasan Berita: Syafiuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota DPR RI.

Syafiuddin seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

TRIBUNNEWS.COM – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan duka tersendiri bagi para korban.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa (16/12/2025), setidaknya 1.053 orang meninggal dunia, dan 200 orang dinyatakan masih hilang.

Bencana ini terjadi akibat dari adanya siklon tropis senyar yang memicu hujan dengan intensitas sangat lebat.

Siklon Tropis Senyar adalah sistem badai tropis yang terbentuk di wilayah perairan Selat Malaka pada akhir November 2025.

Selain itu, faktor deforestasi atau penggundulan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia juga semakin memperparah dampak bencana tersebut.

Bencana banjir bandang tersebut, juga mendapat perhatian khusus dari sejumlah tokoh, salah satunya yakni Syafiuddin.

Ia baru-baru ini mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Berikut Tribunnews sajikan sosok dari Syafiuddin.

Sosok dan Rekam Jejak

Dikutip dari situs mpr.go.id, Syafiuddin merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pria kelahiran Bangkalan, Jawa Timur pada 5 November 1973 itu, kini menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI untuk Komisi V.

Adapun Komisi V DPR RI membidangi hal-hal yang terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pembangunan Pedesaan dan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi.

Syafiuddin memiliki akun Instagram yang saat ini masih aktif, dengan nama @syafiuddinasmoro

Ia selalu membagikan aktivitas sehari-hari sebagai Anggota DPR RI di media sosial tersebut.

Riwayat Pendidikan

Syafiuddin diketahui telah menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang S2 dan telah meraih gelar Magister.

Berikut riwayat pendidikan Syafiuddin: