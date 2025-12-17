Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Profil dan Sosok

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Syafiuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra
Dok. DPR RI
PENANGANAN BENCANA SUMATRA - Anggota DPR RI dari Komisi V, Syafiuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Berikut sosok dan sepak terjang Syafiuddin. 

Ringkasan Berita:
  • Syafiuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. 
  • Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota DPR RI.
  • Syafiuddin seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

TRIBUNNEWS.COM – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan duka tersendiri bagi para korban.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa (16/12/2025), setidaknya 1.053 orang meninggal dunia, dan 200 orang dinyatakan masih hilang.

Bencana ini terjadi akibat dari adanya siklon tropis senyar yang memicu hujan dengan intensitas sangat lebat.

Siklon Tropis Senyar adalah sistem badai tropis yang terbentuk di wilayah perairan Selat Malaka pada akhir November 2025.

Selain itu, faktor deforestasi atau penggundulan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia juga semakin memperparah dampak bencana tersebut.

Bencana banjir bandang tersebut, juga mendapat perhatian khusus dari sejumlah tokoh, salah satunya yakni Syafiuddin.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia baru-baru ini mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Berikut Tribunnews sajikan sosok dari Syafiuddin.

Baca juga: Sosok Shadiq Pasadigoe, Anggota DPR Minta Pemerintah Bangun Huntara Bagi Korban Bencana di Sumatra

Sosok dan Rekam Jejak

Dikutip dari situs mpr.go.id, Syafiuddin merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pria kelahiran Bangkalan, Jawa Timur pada 5 November 1973 itu, kini menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI untuk Komisi V.

Adapun Komisi V DPR RI membidangi hal-hal yang terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pembangunan Pedesaan dan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi.

Syafiuddin memiliki akun Instagram yang saat ini masih aktif, dengan nama @syafiuddinasmoro

Ia selalu membagikan aktivitas sehari-hari sebagai Anggota DPR RI di media sosial tersebut.

Riwayat Pendidikan

Syafiuddin diketahui telah menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang S2 dan telah meraih gelar Magister.

Berikut riwayat pendidikan Syafiuddin:

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/3
123
Tags:
Syafiuddin
Anggota DPR RI
Satuan Tugas (Satgas)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Banjir Bandang di Sumatera
Prabowo Subianto
Meaningful
Bangkalan
Jawa Timur
Profil dan Sosok
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas