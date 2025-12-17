Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Besok Kamis, 18 Desember 2025: Bandung Hujan Petir
Inilah prakiraan hujan menurut BMKG di 6 Ibu Kota di Pulau Jawa. Mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang dan Yogyakarta.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNES.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan laporan peringatan dini potensi hujan yang mengguyur di beberapa wilayah di Indonesia, pada besok, Kamis (18/12/2025).
Termasuk di 6 ibu kota di Pulau Jawa:
- DKI Jakarta: Jakarta
- Jawa Barat: Bandung
- Jawa Tengah: Semarang
- Jawa Timur: Surabaya
- Banten: Serang
- DI Yogyakarta: Yogyakarta
Berita ini ditulis pada Rabu (16/12/2025) pada pukul 16.27 WIB, di mana terpantau pada sumber bmkg.go.id, pada hari ini beberapa wilayah di 5 kota tersebut, dalam keterangannya ada yang berawan hingga hujan petir.
Lantas, berikut hasil laporan prakiraan cuaca hujan BMKG untuk 6 Ibu Kota di Pulau Jawa besok, Kamis (17/12/2025), mengutip bmkg.go.id.
Kota Serang
- Serang: Hujan Ringan
- Kasemen: Hujan Ringan
- Walantaka: Hujan Ringan
- Curug: Hujan Ringan
- Cipocok Jaya: Hujan Ringan
- Taktakan: Hujan Ringan
Kota Jakarta
- Jakarta Pusat: Hujan Ringan
- Jakarta Utara: Hujan Ringan
- Jakarta Barat: Hujan Ringan
- Jakarta Selatan: Hujan Sedang
- Jakarta Timur: Hujan Sedang
Kota Bandung
- Sukasari: Hujan Petir
- Coblong: Hujan Petir
- Babakan Ciparay: Hujan Sedang
- Bojongloa Kaler: Hujan Petir
- Andir: Hujan Petir
- Cicendo: Hujan Petir
- Sukajadi: Hujan Petir
- Cidadap: Hujan Petir
- Bandung Wetan: Hujan Petir
- Astana Anyar: Hujan Petir
- Regol: Hujan Sedang
- Batununggal: Hujan Petir
- Lengkong: Hujan Petir
- Cibeunying Kidul: Hujan Petir
- Bandung Kulon: Hujan Petir
- Kiaracondong: Hujan Petir
- Bojongloa Kidul: Hujan Sedang
- Cibeunying Kaler: Hujan Petir
- Sumur Bandung: Hujan Petir
- Antapani: Hujan Petir
- Bandung Kidul: Hujan Sedang
- Buahbatu: Hujan Petir
- Rancasari: Hujan Petir
- Arcamanik: Hujan Petir
- Cibiru: Hujan Sedang
- Ujungberung: Hujan Petir
- Gedebage: Hujan Sedang
- Panyileukan: Hujan Petir
- Cinambo: Hujan Petir
- Mandalajati: Hujan Petir
Kota Semarang
- Semarang Tengah: Hujan Ringan
- Semarang Utara: Hujan Ringan
- Semarang Timur: Hujan Ringan
- Gayamsari: Hujan Ringan
- Genuk: Hujan Ringan
- Pedurungan: Hujan Ringan
- Semarang Selatan: Hujan Ringan
- Candisari: Hujan Ringan
- Gajahmungkur: Hujan Ringan
- Tembalang: Hujan Ringan
- Banyumanik: Hujan Ringan
- Gunungpati: Hujan Ringan
- Semarang Barat: Hujan Ringan
- Mijen: Hujan Ringan
- Ngaliyan: Hujan Ringan
- Tugu: Hujan Ringan
Kota Yogyakarta
- Tegalrejo: Hujan Ringan
- Jetis: Hujan Ringan
- Gondokusuman: Hujan Ringan
- Danurejan: Hujan Ringan
- Gedongtengen: Hujan Ringan
- Ngampilan: Hujan Ringan
- Wirobrajan: Hujan Ringan
- Mantrijeron: Hujan Ringan
- Kraton: Hujan Ringan
- Gondomanan: Hujan Ringan
- Pakualaman: Hujan Ringan
- Mergangsan: Hujan Ringan
- Umbulharjo: Hujan Ringan
- Kotagede: Hujan Ringan
Kota Surabaya
- Karang Pilang: Berawan
- Wonocolo: Berawan
- Rungkut: Berawan
- Wonokromo: Berawan
- Tegalsari: Berawan
- Sawahan: Berawan
- Genteng: Berawan
- Gubeng: Berawan
- Sukolilo: Berawan
- Tambaksari: Berawan
- Simokerto: Berawan
- Pabean Cantian: Berawan
- Bubutan: Berawan
- Tandes: Berawan
- Krembangan: Berawan
- Semampir: Berawan
- Kenjeran: Berawan
- Lakarsantri: Berawan
- Benowo: Berawan
- Wiyung: Udara Kabur
- Dukuh Pakis: Kabut/Asap
- Gayungan: Berawan
- Jambangan: Berawan
- Tenggilis Mejoyo: Berawan
- Gunung Anyar: Berawan
- Mulyorejo: Berawan
- Sukomanunggal: Udara Kabur
- Asem Rowo: Udara Kabur
- Bulak: Berawan
- Pakal: Berawan
- Sambikerep: Berawan
