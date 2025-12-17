Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Besok Kamis, 18 Desember 2025: Bandung Hujan Petir

TRIBUNNES.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan laporan peringatan dini potensi hujan yang mengguyur di beberapa wilayah di Indonesia, pada besok, Kamis (18/12/2025).

Termasuk di 6 ibu kota di Pulau Jawa:

DKI Jakarta: Jakarta

Jawa Barat: Bandung

Jawa Tengah: Semarang

Jawa Timur: Surabaya

Banten: Serang

DI Yogyakarta: Yogyakarta

Berita ini ditulis pada Rabu (16/12/2025) pada pukul 16.27 WIB, di mana terpantau pada sumber bmkg.go.id, pada hari ini beberapa wilayah di 5 kota tersebut, dalam keterangannya ada yang berawan hingga hujan petir.

Lantas, berikut hasil laporan prakiraan cuaca hujan BMKG untuk 6 Ibu Kota di Pulau Jawa besok, Kamis (17/12/2025), mengutip bmkg.go.id.

Kota Serang

Serang: Hujan Ringan

Kasemen: Hujan Ringan

Walantaka: Hujan Ringan

Curug: Hujan Ringan

Cipocok Jaya: Hujan Ringan

Taktakan: Hujan Ringan

Kota Jakarta

Jakarta Pusat: Hujan Ringan

Jakarta Utara: Hujan Ringan

Jakarta Barat: Hujan Ringan

Jakarta Selatan: Hujan Sedang

Jakarta Timur: Hujan Sedang

Kota Bandung

Sukasari: Hujan Petir

Coblong: Hujan Petir

Babakan Ciparay: Hujan Sedang

Bojongloa Kaler: Hujan Petir

Andir: Hujan Petir

Cicendo: Hujan Petir

Sukajadi: Hujan Petir

Cidadap: Hujan Petir

Bandung Wetan: Hujan Petir

Astana Anyar: Hujan Petir

Regol: Hujan Sedang

Batununggal: Hujan Petir

Lengkong: Hujan Petir

Cibeunying Kidul: Hujan Petir

Bandung Kulon: Hujan Petir

Kiaracondong: Hujan Petir

Bojongloa Kidul: Hujan Sedang

Cibeunying Kaler: Hujan Petir

Sumur Bandung: Hujan Petir

Antapani: Hujan Petir

Bandung Kidul: Hujan Sedang

Buahbatu: Hujan Petir

Rancasari: Hujan Petir

Arcamanik: Hujan Petir

Cibiru: Hujan Sedang

Ujungberung: Hujan Petir

Gedebage: Hujan Sedang

Panyileukan: Hujan Petir

Cinambo: Hujan Petir

Mandalajati: Hujan Petir

Kota Semarang

Semarang Tengah: Hujan Ringan

Semarang Utara: Hujan Ringan

Semarang Timur: Hujan Ringan

Gayamsari: Hujan Ringan

Genuk: Hujan Ringan

Pedurungan: Hujan Ringan

Semarang Selatan: Hujan Ringan

Candisari: Hujan Ringan

Gajahmungkur: Hujan Ringan

Tembalang: Hujan Ringan

Banyumanik: Hujan Ringan

Gunungpati: Hujan Ringan

Semarang Barat: Hujan Ringan

Mijen: Hujan Ringan

Ngaliyan: Hujan Ringan

Tugu: Hujan Ringan

Kota Yogyakarta

Tegalrejo: Hujan Ringan

Jetis: Hujan Ringan

Gondokusuman: Hujan Ringan

Danurejan: Hujan Ringan

Gedongtengen: Hujan Ringan

Ngampilan: Hujan Ringan

Wirobrajan: Hujan Ringan

Mantrijeron: Hujan Ringan

Kraton: Hujan Ringan

Gondomanan: Hujan Ringan

Pakualaman: Hujan Ringan

Mergangsan: Hujan Ringan

Umbulharjo: Hujan Ringan

Kotagede: Hujan Ringan

Kota Surabaya

Karang Pilang: Berawan

Wonocolo: Berawan

Rungkut: Berawan

Wonokromo: Berawan

Tegalsari: Berawan

Sawahan: Berawan

Genteng: Berawan

Gubeng: Berawan

Sukolilo: Berawan

Tambaksari: Berawan

Simokerto: Berawan

Pabean Cantian: Berawan

Bubutan: Berawan

Tandes: Berawan

Krembangan: Berawan

Semampir: Berawan

Kenjeran: Berawan

Lakarsantri: Berawan

Benowo: Berawan

Wiyung: Udara Kabur

Dukuh Pakis: Kabut/Asap

Gayungan: Berawan

Jambangan: Berawan

Tenggilis Mejoyo: Berawan

Gunung Anyar: Berawan

Mulyorejo: Berawan

Sukomanunggal: Udara Kabur

Asem Rowo: Udara Kabur

Bulak: Berawan

Pakal: Berawan

Sambikerep: Berawan

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)