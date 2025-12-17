Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Besok Kamis, 18 Desember 2025: Bandung Hujan Petir

Inilah prakiraan hujan menurut BMKG di 6 Ibu Kota di Pulau Jawa. Mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang dan Yogyakarta.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: garudea prabawati
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Besok Kamis, 18 Desember 2025: Bandung Hujan Petir
Tribunnews/Garudea Prabawati
HUJAN DI JAWA - Inilah prakiraan hujan menurut BMKG di 6 Ibu Kota di Pulau Jawa. Mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang dan Yogyakarta, besok Kamis (17/12/2025). 

TRIBUNNES.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan laporan peringatan dini potensi hujan yang mengguyur di beberapa wilayah di Indonesia, pada besok, Kamis (18/12/2025).

Termasuk di 6 ibu kota di Pulau Jawa:

  • DKI Jakarta: Jakarta
  • Jawa Barat: Bandung
  • Jawa Tengah: Semarang
  • Jawa Timur: Surabaya
  • Banten: Serang
  • DI Yogyakarta: Yogyakarta

Berita ini ditulis pada Rabu (16/12/2025) pada pukul 16.27 WIB, di mana terpantau pada sumber bmkg.go.id, pada hari ini beberapa wilayah di 5 kota tersebut, dalam keterangannya ada yang berawan hingga hujan petir.

Lantas, berikut hasil laporan prakiraan cuaca hujan BMKG untuk 6 Ibu Kota di Pulau Jawa besok, Kamis (17/12/2025), mengutip bmkg.go.id.

Kota Serang

  • Serang: Hujan Ringan

Baca juga: Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 18 Desember 2025

  • Kasemen: Hujan Ringan
  • Walantaka: Hujan Ringan
  • Curug: Hujan Ringan
  • Cipocok Jaya: Hujan Ringan
  • Taktakan: Hujan Ringan

Kota Jakarta

  • Jakarta Pusat: Hujan Ringan
  • Jakarta Utara: Hujan Ringan
  • Jakarta Barat: Hujan Ringan
  • Jakarta Selatan: Hujan Sedang
  • Jakarta Timur: Hujan Sedang

Kota Bandung

  • Sukasari: Hujan Petir
  • Coblong: Hujan Petir
  • Babakan Ciparay: Hujan Sedang
  • Bojongloa Kaler: Hujan Petir
  • Andir: Hujan Petir
  • Cicendo: Hujan Petir
  • Sukajadi: Hujan Petir
  • Cidadap: Hujan Petir
  • Bandung Wetan: Hujan Petir
  • Astana Anyar: Hujan Petir
  • Regol: Hujan Sedang
  • Batununggal: Hujan Petir
  • Lengkong: Hujan Petir
  • Cibeunying Kidul: Hujan Petir
  • Bandung Kulon: Hujan Petir
  • Kiaracondong: Hujan Petir
  • Bojongloa Kidul: Hujan Sedang
  • Cibeunying Kaler: Hujan Petir
  • Sumur Bandung: Hujan Petir
  • Antapani: Hujan Petir
  • Bandung Kidul: Hujan Sedang
  • Buahbatu: Hujan Petir
  • Rancasari: Hujan Petir
  • Arcamanik: Hujan Petir
  • Cibiru: Hujan Sedang
  • Ujungberung: Hujan Petir
  • Gedebage: Hujan Sedang
  • Panyileukan: Hujan Petir
  • Cinambo: Hujan Petir
  • Mandalajati: Hujan Petir

Kota Semarang

  • Semarang Tengah: Hujan Ringan
  • Semarang Utara: Hujan Ringan
  • Semarang Timur: Hujan Ringan
  • Gayamsari: Hujan Ringan
  • Genuk: Hujan Ringan
  • Pedurungan: Hujan Ringan
  • Semarang Selatan: Hujan Ringan
  • Candisari: Hujan Ringan
  • Gajahmungkur: Hujan Ringan
  • Tembalang: Hujan Ringan
  • Banyumanik: Hujan Ringan
  • Gunungpati: Hujan Ringan
  • Semarang Barat: Hujan Ringan
  • Mijen: Hujan Ringan
  • Ngaliyan: Hujan Ringan
  • Tugu: Hujan Ringan

Kota Yogyakarta

  • Tegalrejo: Hujan Ringan
  • Jetis: Hujan Ringan
  • Gondokusuman: Hujan Ringan
  • Danurejan: Hujan Ringan
  • Gedongtengen: Hujan Ringan
  • Ngampilan: Hujan Ringan
  • Wirobrajan: Hujan Ringan
  • Mantrijeron: Hujan Ringan
  • Kraton: Hujan Ringan
  • Gondomanan: Hujan Ringan
  • Pakualaman: Hujan Ringan
  • Mergangsan: Hujan Ringan
  • Umbulharjo: Hujan Ringan
  • Kotagede: Hujan Ringan

Kota Surabaya

  • Karang Pilang: Berawan
  • Wonocolo: Berawan
  • Rungkut: Berawan
  • Wonokromo: Berawan
  • Tegalsari: Berawan
  • Sawahan: Berawan
  • Genteng: Berawan
  • Gubeng: Berawan
  • Sukolilo: Berawan
  • Tambaksari: Berawan
  • Simokerto: Berawan
  • Pabean Cantian: Berawan
  • Bubutan: Berawan
  • Tandes: Berawan
  • Krembangan: Berawan
  • Semampir: Berawan
  • Kenjeran: Berawan
  • Lakarsantri: Berawan
  • Benowo: Berawan
  • Wiyung: Udara Kabur
  • Dukuh Pakis: Kabut/Asap
  • Gayungan: Berawan
  • Jambangan: Berawan
  • Tenggilis Mejoyo: Berawan
  • Gunung Anyar: Berawan
  • Mulyorejo: Berawan
  • Sukomanunggal: Udara Kabur
  • Asem Rowo: Udara Kabur
  • Bulak: Berawan
  • Pakal: Berawan
  • Sambikerep: Berawan

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

Rekomendasi Untuk Anda
Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Tags:
Prakiraan Cuaca
Prakiraan Cuaca Kota Jakarta
Prakiraan Cuaca Kota Surabaya
Prakiraan Cuaca Kota Serang
Prakiraan Cuaca Kota Bandung
Prakiraan Cuaca Kota Semarang
Prakiraan Cuaca Kota Yogyakarta
BMKG
Meaningful
Evergreen
Hujan Petir
Jakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Prakiraan Cuaca

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat pada 17-18 Desember 2025, BMKG: Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat pada 17-18 Desember 2025, BMKG: Aceh, Sumatra Utara, Jawa Timur

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Rabu 17 Desember 2025

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Rabu 17 Desember 2025

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas