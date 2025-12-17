Pemerintah Siap Bangun 2.603 Hunian Tetap bagi Korban Banjir Sumatra, Menteri PKP: Uangnya Non APBN

Ringkasan Berita: Pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra sebanyak 2.603 unit dalam waktu dekat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak 2.603 hunian tetap akan dibangun bulan ini, Desember 2025.

Ara memastikan dana yang digunakan untuk membangun hunian tetap tidak menggunakan APBN.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, mengatakan pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh sejak akhir November lalu, mengakibatkan lebih dari 1.000 korban meninggal.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (17/12/2025) pukul 16.48 WIB, sebanyak 1.059 jiwa meninggal, 192 orang hilang, dan 7 ribu warga terluka.

Selain korban jiwa, lebih dari 147 ribu warga kehilangan rumah karena bangunan huniannya rusak.

Upaya penanganan bencana dari pemerintah, lembaga/instansi, hingga para relawan pun masih terus berlangsung.

Kini, Menteri PKP Ara memastikan, akan membantu korban bencana Sumatra melalui hunian tetap yang rencananya dibangun bulan ini.

Sebanyak 2.603 hunian tetap akan dibangun bagi korban banjir di tiga provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumbar, dan Sumut.

"Per hari ini, sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya, di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit," katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Meski masih dalam fase tanggap darurat bencana, Ara mengatakan, pihaknya siap membangun 2.603 unit rumah dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, ia meminta kementerian/instansi terkait agar mendukung upaya penanganan bencana di Tanah Air tersebut. Termasuk aturan mengenai lahan pembangunan hunian tetap agar bisa terkonsolidasi cepat.

Ara menambahkan, usulan pembangunan hunian tetap itu, juga telah disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

"Jadi, Mohon doanya, kita mulai bulan ini untuk membangun hunian tetap bagi saudara kita yang terkena bencana," ungkap pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu.

Kriteria Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

Lebih lanjut, Ara menjelaskan tiga kriteria lokasi untuk hunian tetap yang akan dibangun untuk korban bencana di Sumatra.

Pertama, terkait aspek hukum.