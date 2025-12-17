Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Pemerintah Siap Bangun 2.603 Hunian Tetap bagi Korban Banjir Sumatra, Menteri PKP: Uangnya Non APBN

Pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra sebanyak 2.603 unit dalam waktu dekat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Pemerintah Siap Bangun 2.603 Hunian Tetap bagi Korban Banjir Sumatra, Menteri PKP: Uangnya Non APBN
Puspen TNI
BANJIR SUMATRA - Prajurit TNI dari Kodim 0103/Aceh Utara dan Brigif TP 90/Yudha Giri Dhanu yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) Kodam Iskandar Muda bersama warga pembersihan Masjid Kampung Tanah Merah, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Sabtu (13/12/2025). Pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra sebanyak 2.603 unit. 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra sebanyak 2.603 unit dalam waktu dekat.
  • Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak 2.603 hunian tetap akan dibangun bulan ini, Desember 2025.
  • Ara memastikan dana yang digunakan untuk membangun hunian tetap tidak menggunakan APBN.

 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, mengatakan pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh sejak akhir November lalu, mengakibatkan lebih dari 1.000 korban meninggal.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (17/12/2025) pukul 16.48 WIB, sebanyak 1.059 jiwa meninggal, 192 orang hilang, dan 7 ribu warga terluka. 

Selain korban jiwa, lebih dari 147 ribu warga kehilangan rumah karena bangunan huniannya rusak. 

Upaya penanganan bencana dari pemerintah, lembaga/instansi, hingga para relawan pun masih terus berlangsung. 

Rekomendasi Untuk Anda

Kini, Menteri PKP Ara memastikan, akan membantu korban bencana Sumatra melalui hunian tetap yang rencananya dibangun bulan ini. 

Sebanyak 2.603 hunian tetap akan dibangun bagi korban banjir di tiga provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumbar, dan Sumut.

"Per hari ini, sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya, di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit," katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). 

Meski masih dalam fase tanggap darurat bencana, Ara mengatakan, pihaknya siap membangun 2.603 unit rumah dalam waktu dekat. 

Oleh sebab itu, ia meminta kementerian/instansi terkait agar mendukung upaya penanganan bencana di Tanah Air tersebut. Termasuk aturan mengenai lahan pembangunan hunian tetap agar bisa terkonsolidasi cepat. 

Baca juga: Bukan Luhut, Siapa Joseph Oetomo Pemilik Toba Pulp Lestari? Perusahaan Diperiksa soal Banjir Sumatra

Ara menambahkan, usulan pembangunan hunian tetap itu, juga telah disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

"Jadi, Mohon doanya, kita mulai bulan ini untuk membangun hunian tetap bagi saudara kita yang terkena bencana," ungkap pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu.

Kriteria Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

Lebih lanjut, Ara menjelaskan tiga kriteria lokasi untuk hunian tetap yang akan dibangun untuk korban bencana di Sumatra. 

Pertama, terkait aspek hukum.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Halaman 1/3
123
Tags:
Hunian Tetap
banjir
Aceh
Sumatra Utara
Sumatra Barat
BNPB
Maruarar Sirait
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Watsons Indonesia Kirim Bantuan Rp255 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

Watsons Indonesia Kirim Bantuan Rp255 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas