UU Hak Cipta

MK: Royalti Pertunjukan Komersial Dibayarkan oleh Penyelenggara Pertunjukan kepada Pencipta

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan soal kewajiban pembayaran royalti oleh penyelenggara pertunjukan kepada pencipta

Penulis: Ibriza F.I
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami
SIDANG MK - Sidang pengucapan putusan dan ketetapan Mahkamah Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • MK tegaskan penyelenggara bertanggung jawab bayar royalti.
  • Putusan sebagian dikabulkan atas gugatan para musisi.
  • Royalti dibayarkan langsung atau melalui LMK.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan soal kewajiban pembayaran royalti oleh penyelenggara pertunjukan kepada pencipta, dalam hal menggunakan suatu ciptaan untuk pertunjukan komersial.

Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dalam sidang pembacaan putusan perkara 28/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian UU Hak Cipta

Perkara tersebut diajukan oleh Ariel Noah dan 28 musisi Tanah Air lainnya. Melalui putusannya, MK mengabulkan sebagian perkara tersebut.

Dalam pertimbangan hukum putusan, Enny Nurbaningsih mengatakan, nilai keuntungan suatu pertunjukan yang diselenggarakan secara komersial adalah ditentukan oleh jumlah penjualan tiket pertunjukan tersebut. 

Ia menambahkan, adapun pihak yang mengetahui secara rinci jumlah penjualan tiket dalam suatu pertunjukan adalah pihak penyelenggara pertunjukan.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pihak yang seharusnya membayat royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

"Demikian pula halnya untuk pembayaran royalti bagi penggunaan hak cipta untuk pertunjukan secara hak komersial yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak memberikan kusa kepada LMK," tuturnya.

Pantauan Tribunnews.com di ruang sidang pleno MK, sekira pukul 13.43 WIB, sidang putusan hanya dihadiri delapan hakim konstitusi.

Satu kursi hakim terlihat kosong sepanjang persidangan. Adapun hakim konstitusi yang tidak hadir dalam kesempatan tersebut ialah Anwar Usman.

Sementara itu dari pihak pemohon, vokalis band Gigi, Armand Maulana, dan vokalis Marcell Siahaan tampak hadir dalam sidang putusan tersebut.

Adapun saat majelis hakim membacakan pertimbangan hukum putusan, mereka tampak serius menyimak hakim konstitusi membacakan pertimbangan hukum putusan perkara 28/PUU-XXIII/2025.

Armand Maulana tampak menunjukkan gesture berpangku dagu sambil memandang ke arah majelis hakim konstitusi.

Tak hanya itu, sesekali Armand juga mengubah gesturenya dengan meletakkan kedua tangan di meja sidang.

Sebagai informasi, MK mengabulkan perkara pengujian UU Hak Cipta.

Pasal pengujian yang dikabulkan MK adalah Pasal 23 ayat (5), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta.

Sumber: Tribunnews.com
