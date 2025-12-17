Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Presiden Ingin Papua Ditanami Sawit, Anggota DPR: Pastikan Jangan Justru Jadi Sumber Malapetaka 

DPR berharap rencana presiden menanam kelapa sawit di wilayah Papua tak membawa malapetaka bagi masyarakat. 

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Malvyandie Haryadi
RENCANA MENANAM SAWIT - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, berharap keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menanam kelapa sawit di wilayah Papua tak membawa malapetaka bagi masyarakat.  

Ringkasan Berita:
  • Prabowo Subianto meminta agar wilayah Papua ditanami kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk mendukung produksi bahan bakar nabati.
  • Penanaman sawit diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, dengan potensi penghematan ratusan triliun rupiah yang bisa dialihkan ke pembangunan daerah.
  • Nilai impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp520 triliun. Prabowo menilai jika bisa dipangkas setengahnya, akan ada ruang fiskal besar bagi pembangunan kabupaten.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, berharap keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menanam kelapa sawit di wilayah Papua tak membawa malapetaka bagi masyarakat. 

Alex berharap, arahan Prabowo tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik.

"Sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi," kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, pengelolaan hutan sejatinya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka," ujar Alex. 

Alex menambahkan, pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologis harus seimbang. Ia mengingatkan agar belajar dari banjir Sumatera yang diduga karena kerusakan ekologis akibat perkebunan sawit. 

"Iya (belajar dari banjir Sumatera), pertumbuhan ekonomi dengan menjaga ekologi," ungkapnya. 

Dalam rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025), Prabowo menginginkan agar kelapa sawit ditanam di wilayah Papua.  

Menurut Prabowo, hal tersebut penting sebagai upaya kemandirian energi berbasis potensi lokal agar daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar.

Ia menjelaskan, penanaman kelapa sawit di Papua diarahkan untuk mendukung produksi bahan bakar nabati, di samping pengembangan komoditas lain seperti tebu dan singkong.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, kemandirian energi dan pangan akan berdampak besar pada penghematan anggaran negara, khususnya subsidi dan impor bahan bakar.

“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri,” katanya.

Ia menyebut, nilai impor BBM Indonesia saat ini masih sangat besar. Bahkan, angkanya masih mencapai Rp 520 triliun

“Menteri ESDM berapa impor kita BBM dari luar? Rp520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp500 triliun,” jelasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Presiden
Papua
Sawit
DPR
Berita Terkini
