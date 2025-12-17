Rosan Lapor Prabowo, Indonesia Resmi Miliki Tanah Pertama di Makkah Untuk Kampung Haji

Ringkasan Berita: Indonesia telah memiliki tanah di Makkah Arab Saudi untuk Kampung Haji

Memiliki jarak 2,5 kilometer dari Masjidil Haram

Pembangunan Kampung Haji Indonesia akan dimulai pada kuartal IV 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – CEO Danantara Rosan Roeslani menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan bila Indonesia telah memiliki tanah di Makkah Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji.

Tanah tersebut dimiliki pemerintah Indonesia melalui pembelian bersyarat.

“Saya baru saja melaporkan ke Bapak Presiden. Karena atas perintah dari beliau, inisiatif beliau yang selama ini mengamanatkan kepada saya untuk melakukan pembelian dan juga pembangunan dari Kampung Haji di Makkah,” ujar Rosan setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Rosan menjelaskan, inisiatif tersebut berawal dari kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi pada Mei 2025.

Saat itu, Prabowo bertemu langsung Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

“Waktu itu saya kebetulan mendampingi Bapak Presiden dan bertemu langsung dengan Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, dan beliau menyampaikan untuk kita sebagai muslim terbesar dunia ini mempunyai Kampung Haji atau Indonesian Village,” katanya.

Ia menyebut respons positif langsung diberikan MBS pada hari yang sama.

“Dan itu siang hari, kemudian malam harinya direspons positif, boleh, langsung oleh Crown Prince pada saat dinner-nya,” ujarnya.

Rosan mengatakan tindak lanjut proyek tersebut dimungkinkan setelah Arab Saudi mengubah regulasi kepemilikan properti oleh institusi asing di Makkah dan Madinah.

“Pada bulan Juli akhir undang-undang dari kepemilikan oleh institusi asing di Makkah dan Madinah sudah diubah, di Juli akhir. Dan akan berlaku efektif di bulan Januari ini,” jelasnya.

Beli Satu Hotel di Taher

Sebagai langkah awal, Danantara telah melakukan pembelian bersyarat terhadap satu hotel dan lahan strategis di kawasan Taher, Mekkah.

Menurut Rosan hotel tersebut memiliki kapasitas 1.461 kamar dan tiga tower.

"Kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan satu mall untuk para jemaah haji dan umrah kita,” ujar Rosan

Ia menyebut lokasi untuk Kampung Haji tersebut berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram atau lebih dekat dibandingkan lokasi jemaah haji Indonesia saat ini.

“Sedangkan saya diinformasikan oleh Kementerian Haji, sekarang jemaah haji kita tuh jaraknya yang terdekat 4,5 sampai 6 km. Ini hanya 2,5 km,” katanya.