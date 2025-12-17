Banjir Sumatra, 5 Komentar Pejabat Soal Bantuan Asing: Prabowo Tolak, Tito Karnavian Singgung Jumlah

Ringkasan Berita: Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra telah menyebabkan 1.059 orang meninggal dunia, menurut data BNPB pada Rabu (17/12/2025).

Tiga pekan berlalu, sikap pemerintah dalam upaya penanganan pasca-banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra menjadi sorotan.

Pemerintah masih belum secara resmi menerima bantuan asing, karena untuk sementara ini belum diperlukan.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pejabat telah berbicara soal sikap pemerintah yang belum bersedia menerima bantuan asing di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Tiga provinsi di Sumatra tersebut dilanda bencana hidrometerologis berupa banjir bandang dan tanah longsor setelah hujan lebat mengguyur sejak Senin (24/11/2025).

Hujan intensitas tinggi timbul seiring munculnya Bibit Siklon 95B menguat menjadi Siklon Tropis Senyar pada Rabu (26/11/2025), sebagaimana dikonfirmasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Banjir bandang di Sumatra pun memperlihatkan anomali, ketika ribuan meter kubik gelondongan kayu terbawa arus sungai dan menumpuk di berbagai titik, hingga menutup total akses jalan, menimbun rumah maupun halaman warga, serta terbawa sampai ke laut.

Peristiwa ini pun menyebabkan ratusan orang meninggal dunia maupun dilaporkan hilang, serta ribuan orang lainnya luka-luka.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam konferensi pers Rabu (17/12/2025) sore ini, tercatat, sebanyak 1.059 orang meninggal dunia.

Rekomendasi Untuk Anda

Lalu, 192 orang dilaporkan hilang, dan ada total 588.266 pengungsi.

Bencana di Sumatra mengakibatkan ratusan ribu rumah, fasilitas umum, bangunan, dan tempat ibadah hancur atau mengalami kerusakan.

Sejumlah wilayah di ketiga provinsi ini pun dilaporkan masih terisolasi sekaligus minim bantuan.

Menurut data BNPB per Minggu (14/12/2025) lalu, beberapa daerah yang masih terisolasi karena akses darat terputus meliputi 3 kabupaten di Aceh (Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues), 2 kabupaten di Sumatra Utara (Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara), serta 1 kabupaten di Sumatra Barat (Agam).

Memasuki pekan ketiga Desember 2025, sikap pemerintah dalam upaya penanganan pasca-banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra menjadi sorotan.

Baca juga: Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sebab, pemerintah telah menyatakan akan menangani banjir bandang dan tanah longsor dengan secara mandiri.

Lebih lanjut, pemerintah masih belum secara resmi menerima bantuan asing, karena untuk sementara ini belum diperlukan.

Pemerintah pusat juga memutuskan untuk tidak menetapkan status Bencana Nasional terhadap banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Berikut pernyataan pejabat pemerintah mengenai polemik bantuan asing dan narasi kemandirian bangsa untuk penanganan bencana hidrometeorologis tersebut: